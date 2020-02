Tre medaglie d’oro per gli atleti della Tutto possibile onlus

GROSSETO – Gli atleti del nuoto paralimpico della Tutto Possibile Onlus ASD si sono distinti domenica, nelle gare regionali che si sono svolte a S.Croce sull’Arno, a Fucecchio. Una prova davvero convincente quella di Michela Bartoli, Andrea Nappa e Gabriele Lattanzi che nelle discipline dorso, stile libero e rana, sono riusciti a portare a casa ben tre medaglie d’oro.

«Al primo appuntamento di rilievo gli atleti paralimpici della Tutto Possibile Onlus ASD di Grosseto si sono messi in evidenza e molto merito va alla loro allenatrice Nadia Tuttini – affermano dall’associazione -. E da domani il gruppo riprenderà gli allenamenti nella piscina comunale di via Lago di Varano di Grosseto. Tra l’altro i tempi che si sono verificati fanno ben sperare per le competizioni di livello nazionale».