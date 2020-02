Martedì iniziano le passeggiate nel quartiere con Massimo Di Giacinto

FOLLONICA – Passeggiare per i quartieri con Massimo Di Giacinto. E’ l’iniziativa messa in campo dal candidato sindaco e che inizierà martedì 18, alle 10, dal Bar Casserello nell’omonima via.

“Fisserò ogni volta un punto di partenza ed un orario – afferma il candidato – e da lì mi muoverò all’interno dei vari quartieri, strada per strada, incontrando le persone, spiegando il mio programma, ascoltando le proposte, verificando vecchie e nuove criticità. Voglio essere un sindaco che partecipa alla vita cittadina e a quella dei quartieri che ne sono l’anima e il cuore pulsante. Il confronto con i follonichesi è costruttivo, ma anche, per me, educativo, perché anche quando pensi di conoscere tutti i problemi, ti rendi conto che ce n’è sempre uno in più che ti sfugge. Dunque invito tutti i cittadini a passeggiare con me, partendo da martedì a Casserello”.

I prossimi appuntamenti saranno: martedì 18, ore 10, Casserello; giovedì 20, ore 10, Senzuno; venerdì 21, ore 10, Zona Nuova; sabato 22, ore 10, Centro; martedì 25, ore 10, San Luigi; mercoledì 26, ore 16, 176 Ovest.