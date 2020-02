L’Isolotto si trasferisce. Presto l’attività riprenderà nella nuova sede

ORBETELLO – Ripartirà presto l’attività dell’Isolotto di Orbetello. Al momento non è possibile né ritirare e neppure portare vestiario nella sede di piazza della Repubblica. In questo momento i volontari e lo stesso presidente, Corrado Loffredo, stanno lavorando per inscatolare tutto ciò che contiene il Centro e trasferire tutto in altra sede.

Il presidente ha assicurato che «entro lunedì 24 febbraio tutti i locali gestiti dall’Isolotto verranno sgombrati per i lavori necessari alla nuova società divenuta proprietaria dell’immobile».

Il Comune ha assicurato che, una volta pronti al trasloco, verranno messi a disposizione del centro i mezzi per trasferire provvisoriamente il tutto alla ex camera mortuaria del vecchio ospedale (sotto le Mura).

«La nuova sede sarà in centro – fanno sapere dall’associazione – si spera in alcune stanze del centralissimo plesso scolastico Baccarini».