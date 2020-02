Le ginnaste del Cus Albinia ad un soffo dal podio al Trofeo Internazionale di Roma

ALBINIA – Weekend intenso quello del Cus Albinia che ha portato undici atlete dell’agonismo al Trofeo internazionale a Roma, rompendo il ghiaccio con la prima gara dell’anno agonistico. Nella categoria Giovanissimi B Sofia Brandi sfiora il podio con un ottimo quarto posto, a seguire Margherita Bini sesta e Ginevra Bigiarini undicesima.



Anche Sofia Massimi si piazza subito sotto al podio: quarta nella categoria esordienti B. Fra le Giovanissime A, Sofia Ricci ed Emma Manini, alla loro prima gara agonistica, sono rispettivamente sesta e ottava.

Ancora quattro atlete si piazzano tra letto ten, quinta Chiara Totino e nona Lucrezia Zago rispettivamente in Divisione Nazionale A e B, ottava Ludovica Loffredo nella Categoria Cadetti e settima Giorgia Fiori tra le Allieve regionali B; Elettra Lizzulli ottiene un buon undicesimo posto nella categoria Allieve regionali A.

Soddisfazione sia delle insegnanti che della dirigenza maremmane per le loro atlete, che continuano intensamente gli allenamenti in vista dei prossimi campionati.