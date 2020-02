La Gea riabbraccia Sarah Tamberi, Faragli: «Una grossa mano in questo momento delicato»

GROSSETO – In un momento delicatissimo per la squadra di serie B femminile della Gea Grosseto, risucchiata al penultimo posto dal Pegli, è arrivata una bellissima notizia per tutto l’ambiente biancorosso e per il coach Luca Faragli.

Dopo sette mesi di inattività, a causa di impegni personali, ha ripreso la preparazione e si è messa a disposizione delle biancorosse classe 1997, una delle primattrici della vittoria del campionato di serie C della passata stagione. Sarah, che si è già sistemata in panchina nella gara contro il San Giovanni Valdarno, garantisce sicuramente qualità e quantità al quintetto grossetano per le ultime decisive partite di campionato. Una leonessa da mettere in campo per dare una svolta alla partita, un’atleta che può aiutare le compagne con la sua carica.

“Con rientro della Tamberi – sottolinea Faragli – troviamo una giocatrice che può dare una grossa mano. Tra le sue caratteristiche ci sono la grinta in difesa, un buon tiro e la capacità di prendere i rimbalzi. Può fare inoltre gruppo in questo periodo delicato della nostra stagione”.

La Tamberi sarà ovviamente nella formazione che cercherà di portare a casa sabato prossimo due punti pesantissimi dal parquet di La Spezia.



I risultati della 5ª di ritorno: Le Mura Spring Lucca-Papini La Spezia 54-43, Gea Basketball-Named San Giovanni Valdarno 54-81, RLC Prato-Palagiaccio P.F. Firenze 48-62, B.F. Pontedera-Costone Siena 35-39, Polysport Lavagna-Sisal Perugia 53-50, Amatori Savona-Fotoamatore Florence 60-50, Basket Pegli-Avvenire Rifredi 65-50.

La classifica: P.F. Firenze 36 punti; Amatori Savona 30; Costone Siena 24; RLC Prato, B.F. Pontedera, Lucca 22; Fotoamatore Florence, Sisal Perugia e Polysport Lavagna 18; Named San Giovanni Valdarno 12; Avvenire Rifredi, Gea Grosseto e Basket Pegli 8; Papini La Spezia 6.

Il prossimo turno: Papini La Spezia-Gea Grosseto, Perugia-Lucca, P.F. Firenze-Pontedera, Rifredi, Savona, San Giovanni Valdarno-Prato, Pegli-Costone Siena, Florence-Lavagna.