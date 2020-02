GROSSETO – Inizia una nuova settimana in Maremma e le condizioni meteorologiche non sembrano mutare in maniera particolare. Temperature stabili, con massime attese nel capoluogo attorno ai 15 gradi e minime a quota 4.

Resta confermata quindi la tendenza degli ultimi giorni che a Grosseto, come un po’ tutta la provincia, vede alternarsi una situazione di fresco (o freddo) al mattino alla sera, con una temperatura che diventa piacevole nelle ore di sole.

Rispetto al fine settimane sono attese più nuvole, che copriranno in parte il cielo. Nuvole e vento, con raffiche fino a 20 chilometri all’ora, direzione sud, sud-est.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE