Gli Under 15 del Circolo Pattinatori sconfitti dal Follonica, Under 17 in campo mercoledì

GROSSETO – Disco rosso per le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto scese in campo nel fine settimana. Gli Under 15, all’ultima uscita della regular season, si sono arresi al Follonica in una gara già sul 7-0 dopo i primi venti minuti di gioco, mentre gli Under 13 nulla hanno potuto contro la capolista Viareggio 2008. Buono comunque il comunque il comportamento della giovanissima formazione di Pablo Saavedra nella prima frazione di gioco, chiusa sullo 0-7.



Mercoledì tocca ai ragazzi della Under 17 allenata da Marco Ciupi alle 19,30 di sera fanno visita alla capolista Viareggio. La gara non è influente per la classifica, con i grossetani secondi, che cercheranno di fare un buon allenamento in vista dei playoff con il Forte dei Marmi, che domenica ha avuto la meglio del Castiglione e lo ha scavalcato al terzo posto (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).

Under 15, Follonica A-C.P. Grosseto 10-0

FOLLONICA A: Mugnaini; Bussotti, Pazzini, Parrinelli 1, Masini 1, Giabbani 1, Premoli, Faelli 3, Pomella 1, Galgani 3. All. Massimo Bracali.

C.P. GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Giusti, Tognarini, Montomoli, Lumi Burroni, Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Daniele Moretti.

Under 13, Bora Bora Grosseto-Viareggio 2008 0-20

C.P. GROSSETO: Croci; Nicholas Balducci, Fonti, Turbanti, Muntean, Leonardo Balducci, Francesco Masetti. All. Pablo Saavedra.

VIAREGGIO 2008: Poletti, Rosi; Del Pistoia 1, Gabrielli 1, Tomei 5, Gemignani 3, Toti 8, Pandolfini, Di Pietro 2, Cortesi. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.