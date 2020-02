Entrambe sconfitte le giovanili dell’Hc Castiglione nelle trasferte di Prato e Forte dei Marmi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ferma la serie B che osservava il turno di riposo, il fine settimana non è stato decisamente positivo per le giovanili dell’Hc Castiglione entrambe sconfitte in trasferta. L’Under 13, che sabato aveva superato facilmente il fanalino Prato in una partita di recupero per 12-0, a Viareggio sponda Cgc ha subito uno stop forse imprevisto contro una squadra che all’andata i biancocelesti avevano sconfitto agevolmente con i bianconeri che si sono imposti per 4-3. Questa volta le cose sono andate ben diversamente con i castiglionesi apparsi fin dall’inizio titubanti e che sono andati sotto già nella prima frazione. Nella ripresa i biancocelesti hanno tentato con soluzioni personali, non riuscendo però alla fine a raddrizzare l’incontro. Ora i ragazzi di Brunelli sono scivolati al sesto posto in classifica, superati proprio dal Cgc.

Sconfitta anche l’Under 17 a Forte dei Marmi per 4-1, ma in questo caso la prestazione almeno è stata confortante. I castiglionesi sono passati in vantaggio nel primo tempo, poi raggiunti e superati a causa di un paio di ingenuità difensive, i ragazzi di Biancucci hanno letteralmente gettato il cuore oltre l’ostacolo spingendo e pressando per tutto l’incontro, ma si sono infranti contro il muro del portiere rossoblù, autore di una prestazione veramente mostruosa. Nell’ultima parte poi, nell’ovvio sbilanciamento per conseguire il pareggio sono stati poi infilati altre due volte per il 4-1 finale.

Con questo risultato i biancocelesti terminano la regular season al quarto posto, centrando l’obiettivo dei playoff, già raggiunto mercoledì contro il Sarzana, e incroceranno lo Spv Viareggio per l’accesso alle finali nazionali di categoria.

I tabellini

U13 contro Prato del 15/2: Shareef, Donnini (1), Mugnai (3), Ren (1), Fregonese (5), Malvezzi (2), Palushi. All. Luigi Brunelli.

U13 contro Cgc del 16/2: Shareef, Donnini (1), Mugnai, Ren, Fregonese, Malvezzi (2), Palushi. All. Luigi Brunelli.

U17 contro il Forte dei Marmi: Donnini, Magliozzi, Guarguaglini (1), Mantovani M., Mantovani L., Santoni, Perfetti. All. Raffaele Biancucci.