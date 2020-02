Campionati Italiani, posizioni di prestigio per i grossetani Iori e Borzi

GROSSETO – L’Atletica Grosseto Banca Tema si conferma di nuovo ai vertici nazionali nella marcia. Ad Ancona, nei campionati italiani under 18 indoor, due biancorossi entrano tra i primi otto. Un bel risultato per i giovani maremmani, protagonisti nella rassegna tricolore al coperto con risultati di notevole valore.

Spicca soprattutto il quarto posto di Tommaso Iori, 16 anni ancora da compiere, che al debutto nella categoria fa subito il suo ingresso nell’élite dei più forti specialisti italiani. Al traguardo chiude con il tempo di 24’23″62 nei 5000 di marcia sfiorando il record personale, mancato di appena tre secondi, nonostante uno stop di mezzo minuto in penalty zone per aver ricevuto tre richiami dai giudici. L’atleta allenato da Fabrizio Pezzuto, dopo la sosta obbligata, riesce a riprendere in mano la gara risalendo alcune posizioni per arrivare al brillante piazzamento finale. E per la seconda volta è quarto in una manifestazione tricolore, come nei campionati italiani under 16 della scorsa stagione.

Applausi anche per Thomas Borzi, classe 2003, autore di un grande miglioramento con il crono di 24’54″61 che significa l’ottavo posto in graduatoria. Il suo è un progresso di oltre un minuto su questa distanza e fa ben sperare in vista dei prossimi impegni stagionali.