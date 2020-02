AtWork cerca-trova lavoro: farmacisti, disegnatori, animatori, agenti di commercio, infermieri…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 148 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso: imprenditore o responsabile di piccolo esercizio nella ristorazione (1), consulente commerciale (1), geometra (1), chef (1), tecnico del montaggio (1), agente assicurativo (1), tecnico commerciale (1), agente di commercio (1), intermediario commerciale (2), impiegato amministrativo (1), receprionist (1), addetto alla contabilità (2), postini (3), esercente di negozio (1), commesso di negozio (1), commesso di vendita (2), commesso di banco (1), cuoco in alberghi e ristoranti (1), aiuto cuoco di ristorante (15), cuoco di ristorante (12), cuoco pizzaiolo (3), cuoco capo partita (2), governante in esercizi alberghieri (1), cameriere di bar (2), cameriere di ristorante (5), cameriere di sala (14), sommelier (1), barista (1), aiuto barman (1), banconiere di bar (1), barista (6), barman (1), acconciatore per signora (1), capo parrucchiere (1), parrucchiere per signora (2), estetista (2), baby sitter (1), badante (6), addetto alle pratiche per l’affitto e la compravendita di immobili (1), addetto ai servizi di vigilanza privati (2), guardia giurata (1), muratore in mattoni (2), carpentiere edile (1), piastrellista e rivestimentista in pietra e materiali assimilati (1), idraulico (2), installatore di infissi (1), saldatore tubista (1), saldatore di metalli speciali e leghe (1), meccanico di macchine agricole (1), addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti (1), elettricista manutentore di impianti (2), pasticcere artigianale (1), velaio (1), addetto al carico e scarico dei bagagli (1), addetto alla pulizia delle camere (1), tuttofare d’albergo (2), inserviente di cucina (5), lavapiatti (3), addetto alle pulizie (8), parcheggiatore (2), addetto alla manutenzione del verde (1). LINK

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Cuoco a Grosseto, lavoro stagionale a tempo pieno, richiesta esperienza, cod. 11543. Scade il 18 marzo.

Lavapiatti a Scarlino, lavoro stagionale a tempo pieno, richiesta esperienza, no alloggio, cod. 11538. Scade il 12 marzo.

Pizzaiolo a Orbetello, lavoro stagionale a tempo parziale misto (per i venerdì, sabato e domenica invernali per le feste e poi per la stagione da marzo 2020 orario serale forno elettrico), patente A – patentino, con esperienza, no alloggio, cod. 11521. Scade l’1 marzo.

Cuoco a Grosseto, lavoro stagionale a tempo pieno, richiesta esperienza, cod. 11520. Scade l’1 marzo.

Addetto pulizia cucina, tipo di contratto extra, orario a tempo pieno solo la sera per i weekend, con esperienza, cod. 11511. Scade il 26 febbraio.

Aiuto cuoco a Grosseto, tipo di contratto extra a tempo pieno (sabato e domenica), richiesta esperienza, cod. 11509. Scade il 26 febbraio.

Operaio qualificato riparazioni/manutenzioni a Castiglione della Pescaia, lavoro stagionale a tempo pieno, richiesta esperienza, cod. 11526. Scade il 3 marzo.

Segretario ricevimento cassa – amministrazione a Castiglione della Pescaia, contratto a tempo determinato, orario tempo pieno, patente A – patentino, con esperienza, inglese buono e tedesco discreto, cod. 11524. Scade il 2 marzo.

Segretario ricevimento cassa – amministrazione a Orbetello, lavoro stagionale a tempo pieno, con esperienza, inglese buono, pacchetto Office buono, patente A – patentino, da metà aprile a metà ottobre, un giorno libero a settimana, gradito tedesco, cod. 11502. Scade il 23 febbraio.

Cameriere sala a Grosseto, contratto stagionale a tempo pieno, richiesta esperienza, cod. 11522. Scade l’1 marzo.

Pizzaiolo forno elettrico a Orbetello, lavoro stagionale a tempo parziale misto per i venerdì, sabato e domenica invernali, per le feste e poi per la stagione da marzo 2020, orario serale, patente A-patentino, cod. 11521. Scade l’1 marzo.

Cuoco a Grosseto, lavoro stagionale a tempo pieno, richiesta esperienza, orario spezzato da marzo 2020, cod. 11520. Scade l’1 marzo.

Maitre a Monte Argentario, lavoro stagionale a tempo pieno (8-9 mesi di lavoro esperienza gestione sala e personale), richiesta esperienza, con alloggio, età tra 18 e 50 anni, inglese buono e tedesco discreto, cod. 11512. Scade il 26 febbraio.

Segretario ricevimento cassa – amministrazione a Orbetello, contratto stagionale (da metà aprile a metà ottobre, un giorno di riposo a settimana), orario tempo pieno, capacità di tenere aggiornata prima nota e chiusura cassa, patente A – patentino, con esperienza, inglese buono, conoscenza pacchetto Office buona, cod. 11502. Scade il 23 febbraio.

Cuoco a Roccastrada, lavoro stagionale a tempo pieno, stagione molto lunga dal marzo 2020 meglio residenti in zona, con esperienza, cod. 11501. Scadenza 23 febbraio.

Receptionist a Castiglione della Pescaia, contratto a tempo determinato, tempo pieno, patente A – patentino, con esperienza, tedesco e inglese buono, cod. 11497. Scade il 19 febbraio.

Camerieri di sala a Grosseto, contratto a tempo determinato, tempo pieno, patente A – patentino, con esperienza, si ricercano 2 candidati uno che faccia dal 20 /12 al 8/01 poi Pasqua e la stagione e uno che faccia solo extra, cod. 11492. Scade il 19 febbraio.

Cameriere di sala a Grosseto, contratto a tempo determinato 6 mesi, tempo pieno, patente A – patentino, con esperienza, età 18-40 anni, inglese discreto, cod. 11491. Scade il 19 febbraio.

• Anima Vera srl, l’azienda che a sede a Castiglione della Pescaia, ha iniziato le selezioni per operatore dell’animazione e dell’intrattenimento per la stagione 2020 e sono 250 le figure ricercate: animatori, coreografi, ballerini, cantanti, dj e tsl, responsabili e animatori baby, mini e junior club, istruttori fitness, tiro con l’arco, tennis e calcio, torneisti. Anima Vera gestisce animazione e intrattenimento in strutture in tutta Italia, villaggi, resort, campeggi, hotel, città intere, e per questo ricerca ragazzi che abbiano voglia di fare un’esperienza professionale importante legata al mondo dello spettacolo e del contatto con la gente. Il recruiting di Anima Vera è affidato a una colonna portante dell’animazione: Cesario Cosi, ballerino e volto televisivo, super talent scout dedicato alle selezioni e ai provini dei ragazzi. Le selezioni si chiuderanno a marzo con l’Academy alla Fattoria la Principina, una due giorni alla quale accederanno i ragazzi che hanno superato i provini e che rappresenta una vera e propria università dell’animazione. Solo in Maremma Anima vera gestisce l’animazione di alcune delle più grandi strutture ricettive del territorio, come CieloVerde o Baia Azzurra e Baia Verde, è impegnata a Lignano Sabbiadoro, a Bibione, Cavallino Treporti, Montalto di Castro e d’inverno nelle più esclusive stazioni sciistiche d’Italia. Le prossime date del recruiting ai quali i ragazzi possono presentarsi sono: 19 febbraio, Grosseto, Grosseto Fiere, località Madonnino 11, dalle 10 alle 16; 20 febbraio Pisa, Stazione Leopolda, piazza Guerrazzi 11, dalle 10 alle 16; 20, 21, 22, 23 febbraio Firenze, Danza in Fiera, Fortezza da Basso, viale Strozzi 1, dalle 9 alle 20. Si possono inviare le proprie candidature a unodinoi@animavera.it oppure direttamente al 3935973091.

• Oasimaremma village di Scarlino ricerca un manutentore che dovrà occuparsi della cura del verde e delle manutenzioni degli appartamenti e del villaggio. Necessaria residenza a Scarlino o zone limitrofe. Per candidarsi inviare curriculum vitae al seguente indirizzo: info@oasimaremma.it.

• Si ricerca badante convivente. Zona di lavoro Follonica centro. Si offre vitto e alloggio e inquadramento a norma di legge. Si tratta di una coppia di persone di cui una semiautosufficiente. La signora deve parlare e capire bene l’italiano e avere max 55 anni ed essere solare ed empatica. Per info contattare la casella mail annaborrie@gmail.com per fornire curriculum o dettagli per verificare esperienza e fornire referenze.

• Azienda nel settore ristorazione ad alto livello e trattamento acque seleziona tecnico installatore da inserire nel proprio organico con incarico alla installazione di apparati di prestigiosi marchi internazionali nel settore ristorazione/trattamento acque. La ricerca è rivolta a tutti coloro che credono nelle proprie capacità e desiderano mettersi in gioco per crescere professionalmente, sede azienda Follonica. Si richiede: patente B; capacità comunicativa/relazionale; età compresa fra i 27 e i 50 anni. Si offre: contratto lavoro commercio; formazione specifica. Costituiscono titoli preferenziali esperienza nel settore alberghiero/ristorazione Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com specificando rif B3, tel 3351497751.

• Albergo 4 stelle in località Cala Piccola a Porto Santo Stefano (Monte Argentario) seleziona una figura al ricevimento per la prossima stagione 2020 (front desk agent senior / booking and sales agent/revenue). Si richiede esperienza di back office con conoscenza di PMS e di sistemi operativi quali booking engine e channel manager e capacità di creazione e gestione e caricamento di pacchetti e offerte su sito web e su booking engine. Conoscenza della contrattualistica con agenzie e T.O. Conoscenza delle principali OTA’s. Oltre alle caratteristiche tecniche e professionali, sono molto importanti le caratteristiche attitudinali (correttezza, puntualità, affidabilità, impegno, capacità di stare in gruppo, rispetto dei ruoli, ecc..). Periodo da un minimo di 7 mesi ad un massimo di 10 mesi. Si richiede: patente B, conoscenza lingua inglese ottima e preferibilmente di una seconda lingua (tedesco-francese); capacità comunicativa/relazionale; età fino a 49 anni. Si offre vitto e alloggio. Costituiscono titoli preferenziali esperienze nel settore alberghiero. Inviare curriculum a stefaniamarconi@torredicalapiccola.com.

• Enegan ricerca nuovi consulenti commerciali su tutto il territorio. Per tutte le info e per inviare le candidature è possibile consultare il sito dedicato www.eneganrecruiting.it.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

ASSISTENTE SOCIALE – IlCoeso – Società della Salute dell`Area Socio-Sanitaria Grossetana cerca un assistente sociale sulla città di Grosseto. Il/la candidato/a scelto/a andrà ad operare in strutture afferenti all’Azienda sanitaria e opererà all’interno di una équipe multidisciplinare per progetti dedicati a tematiche sociali. Si occuperà dunque di osservare e intervenire, secondo le sue competenze, in contesti territoriali e ambulatoriali. Il/la candidato/a ideale: Laurea di Assistente Sociale da produrre in sede di colloquio di selezione; Iscrizione all’albo degli assistenti sociali da produrre in sede di colloquio di selezione; Esperienza lavorativa pregressa o tirocinio in servizi sociali pubblici; Buoni doti di comunicazione; Capacità di gestione dello stress; Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure; Disponibilità a lavorare su turni diurni; Automunito/a; Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Si offre un contratto full time in somministrazione a tempo determinato. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso Coeso – Società della Salute dell`Area Socio-Sanitaria Grossetana. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

LOGOPEDISTA – Azienda sanitaria area vasta Sud Est cerca logopedista in Grosseto. Il/la candidato/a dovrà operare in abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti delle disabilità dell`età pediatrica su disabilità complesse, prevalentemente neuropsichiche, in collaborazione con l`equipe multi-professionale. Si occuperà della prevenzione, riabilitazione e cura dei disturbi del linguaggio, cognitivi e dell`apprendimento in età evolutiva. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in logopedia o titolo equipollente da produrre in sede di colloquio di selezione; Iscrizione all’albo professionale da produrre in sede di colloquio di selezione; Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN; Disponibilità a lavorare su turni diurni; Automunito/a; Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato part time. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

ADDETTO BAR/CUCINA – Per azienda nostra cliente che opera nel settore della grande distribuzione organizzata, stiamo ricercando figure da inserire in area vendita, addetto/a bar, caffetteria e/o cucina, nella provincia di Grosseto. Si richiede esperienza pregressa presso bar, caffetterie, catene ristorative in cui si svolgevano mansioni di cucina, bar e gestione del cliente. I profili ideali hanno un’ottima attitudine verso la clientela e a lavorare in team. Disponibilità al lavoro su turni part time e orari spezzati. Si richiede inoltre il possesso di attestati Haccp e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

PROGRAMMATORE PLC – Per importante azienda cliente ricerchiamo un programmatore PLC nella provincia di Grosseto per svolgere attività nel settore degli impianti del trattamento acque potabili e reflue. La risorsa ideale ha maturato esperienza in programmazione PLC, preferibilmente su sistemi a marchio Siemens e/o sistemi di telecontrollo Sofrel, in programmazione e messa in servizio di impianti industriali e sistemi di misura. Si richiede, inoltre, la disponibilità ad effettuare trasferte nei primi mesi di lavoro.

MECCANICO NAVALE – Per cantiere selezioniamo operaio meccanico per attività di manutenzione navale La risorsa ideale è in possesso di un diploma tecnico, preferibile di estrazione nautica. Si richiede breve precedente esperienza in officine meccaniche e rimessaggi navali. Il /la candidato/a ideale sarà inserito all’interno dell’officina e insieme al capo cantiere seguirà i lavori di manutenzione navale. La risorsa verrà, inoltre, inserita in un percorso di crescita professionale. Completano il profilo passione per il settore nautico, proattività e motivazione a crescere professionalmente. Luogo di Lavoro: Orbetello

OPERAIO – Per azienda del settore Macchine Utensili ricerchiamo Addetti al Montaggio Meccanico e/o Elettrico appartenenti alle Categorie Protette (L. 68/99 – Art. 1 e/o Art. 18). Inserite presso il sito produttivo di Grosseto, le persone assunte si occuperanno di assemblare le macchine utensili in accordo con i tempi ed i metodi di produzione. In particolare saranno responsabili del corretto assemblaggio dei componenti meccanici e/o elettrici. L’offerta è rivolta a persone appartenenti alle Categorie Protette (L.. 68/99 – Art. 1 e/o Art. 18), sia con esperienza pregressa di tipo tecnico-operaio sia in cerca di prima occupazione. In entrambi i casi è richiesta buona manualità ed interesse per il settore meccanico e/o elettrico. Viene offerta assunzione diretta, con retribuzione contrattuale secondo capacità e/o esperienza. Orario full – time, su due turni diurni. Sede di lavoro: Grosseto.

STAGISTA – Manpower, per la filiale di Grosseto, ricerca un/una stagista da inserire nell’organico interno. La risorsa ideale è neolaureato/a preferibilmente entro i 12 mesi dal completamento del percorso di studi, interessata a sviluppare una significativa esperienza nell’ambito delle Risorse Umane. L’ attività comporta, in affiancamento al tutor di riferimento, lo sviluppo del servizio finalizzato all incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro. In particolare, si acquisiranno competenze nelle seguenti aree di riferimento: Approfondimento normativa del lavoro; Accoglienza – Front Office; Selezione; Gestione opportunità lavorative; Gestione del rapporto di lavoro tra azienda e candidato. I requisiti richiesti: Estrazione universitaria in discipline giuridiche, economiche, umanistiche buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici e dei principali social network, buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo: propositività, ottime capacità relazionali e di problem solving, dinamismo, flessibilità.

SEGRETARIO DI RICEVIMENTO – Per importante struttura alberghiera operante nel settore del lusso si ricerca addetto/a al ricevimento. La risorsa verrà inserita all’interno del Team del Ricevimento e riportando alla Proprietà, dovrà occuparsi di: accoglienza ospiti; check in/check out; operazioni di front e back office legate al soggiorno del cliente in hotel. Il/la candidato/a ideale è in possesso del diploma di scuola superiore, conosce molto bene la lingua Inglese e possibilmente anche una seconda lingua. Ha maturato esperienza in strutture alberghiere, nelle quali ha gestito il cliente dalla prenotazione della camera più adeguata alle propria necessità, alle informazione turistiche e alla risoluzione di problematiche o inconvenienti durante il soggiorno.

Si richiede buona dimestichezza con i sistemi informatici odierni, fatturazione elettronica e social media, ottima conoscenza della lingua Inglese (advanced) e almeno una seconda lingua come Francese, Spagnolo, Russo. Flessibilità di orario, predisposizione al lavoro per obiettivi, gestione dello stress, sono le competenze che completano il profilo ideale. Automunito. Sede di lavoro: Cinigiano

CHEF DE RANG – Per prestigiosa struttura alberghiera si seleziona Chef de Rang con esperienza nel ruolo. Il/la candidato/a ideale ha esperienza pregressa nel ruolo maturata in contesti Alberghieri e/o Ristorativi di alto livello. La risorsa si occuperà di: allestire la sala, accogliere i clienti, prendere le ordinazioni e consigliare cibi e bevande curando con professionalità le esigenze del cliente. Buone doti organizzative, resistenza allo stress affidabilità e cortesia ne completano il profilo, inoltre si richiede la disponibilità a lavorare sul doppio turno Si richiede fluente conoscenza della Lingua Inglese. Sede di lavoro: Cinigiano.

HOUSEKEEPER – Per struttura alberghiera di lusso si seleziona Governante d’albergo. Il/a candidato/a ideale ha maturato esperienza pregressa in coordinamento e controllo del personale in strutture di lusso. Il profilo ideale ha maturato precedente esperienza nell’ambito delle pulizie, nell’organizzazione dei turni di lavoro del personale e il loro monitoraggio Verifica, inoltre, il check up dei servizi basilari e segnala eventuali mancanze. Si occupa della pulizia e dell’ordine degli spazi cumuni e della piscina. Stabilisce il contatto con i fornitori e si occupa delle giacenze di magazzino. Completano il profilo l’attitudine al lavoro di squadra, dinamismo e flessibilità di orario. Si offre un contratto a tempo determinato con prospettive. Sede di lavoro Cinigiano.

FISIOTERAPISTI – Il lavoro: il/La candidato/a dovrà occuparsi di pazienti pediatrici con disabilità complesse relativamente ad attività di valutazione funzionale e follow up neonatale nei contesti ambulatoriale, ospedaliero e domiciliare. Il profilo: lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in Fisioterapia da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all’albo dei professionisti da produrre in sede di colloquio di selezione; competenze strutturate e specifiche per la riabilitazione e abilitazione in età pediatrica; esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN; assicurazione RC; disponibilità a lavorare su turni diurni per 36h/settimanali articolato su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani; automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Il contratto: si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato full time. Luogo di lavoro: due a Grosseto, uno a Manciano.

TECNICI DI RADIOLOGIA – L’Azienda sanitaria area vasta Sud Est cerca due tecnici di radiologia per la sede di Grosseto. Il lavoro: i candidati dovranno operare dovrà operare presso struttura sanitaria a gestione diretta e avrà possibilità di inserirsi in uno dei seguenti ambiti: Radiologia tradizionale, Diagnostica per immagini, Medicina nucleare, Radiologia interventistica, Emodinamica diagnostica. Il Tecnico svolgerà le mansioni richieste autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all`Albo da produrre in sede di colloquio di selezione; assicurazione RC; preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo presso strutture sanitarie pubbliche o private; buoni doti di comunicazione; capacità di gestione dello stress; orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; disponibilità a lavorare per un part time di 18h/settimanali; domicilio nella città di Orbetello/Pitigliano o area Grossetana; automunito/a. Requisito preferenziale: aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato per un part time di 18 ore settimanali. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

INFERMIERI – L’Azienda sanitaria area vasta Sud Est cerca cinque infermieri per le sedi di Manciano e Pitigliano. Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e Distretti Sanitari dell`ASL per attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale. E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere del malato. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione; assicurazione RC; buoni doti di comunicazione; capacità di gestione dello stress; orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); automunito/a. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

INFERMIERI – L’Azienda sanitaria area vasta Sud Est ricerca 3 infermieri a Pitigliano. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività infermieristica destinata a pazienti degenti in area medico-chirurgica presso il presidio ospedaliero di Pitigliano a gestione diretta dell`ASL. E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere del malato. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione; assicurazione RC; buoni doti di comunicazione; capacità di gestione dello stress; orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); automunito/a. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Oppure è possibile candidarsi direttamente online sul sito careers.alispa.it.

ADDETTO/A ALLA QUALITA’ e alla PRODUZIONE. Il/la candidato/a mentre svolge le mansioni di addetto/a alla qualità, alla produzione con una attitudine al lavoro manuale, sarà anche il respponsabile HACCP. Non è richiesto un diploma in particolare ma preferibile quello di tecnico chimico oppure del diploma dell’agrario. Orario di lavoro dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 12 mesi finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro zona Amiata.

OPERAIO ISCRITTO ALLA LEGGE 68/1999 per svolgere la mansione di operaio addetto alla produzione di manufatti. Si ricerca un/a operaio/a su linee di produzione con esperienza in fabbrica in produzione, al confezionamento con predisposizione al lavoro manuale. Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro zona Monte Amiata zona grossetana. Contratto di lavoro a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione.

APPRENDISTI – Sei interessato ad un percorso di crescita nel settore dell’automazione industriale? Stiamo cercando allievi in ‘Tecnico dell’automazione dei processi produttivi’ (IFTS). I candidati selezionati verranno inseriti come apprendisti di primo livello in un progetto formativo della durata di un anno, che si articolerà tra ore in aula e ore di pratica nei reparti di un’importante azienda del territorio toscano la Elettromar spa in affiancamento a professionisti del settore. Durante il percorso annuale gli Apprendisti svolgeranno il loro iter di inserimento nei reparti più attinenti, sulla base di attitudini e competenze acquisite. SEDE: Follonica (GR); Firenze; Pistoia. Massimo 25 anni non compiuti. Si richiede Diploma ad indirizzo Elettrico/Elettrotecnico/Automazione, interesse ad intraprendere un percorso lavorativo ma anche formativo, predisposizione al lavoro in team ed a trasferte estere. Se credi di essere il profilo giusto non esitare ad inviarci la tua candidatura.

Operaio addetto allo smaltimento dei rifiuti speciali – Il candidato dovrà avere buone capacità organizzative nella gestione dei flussi in ingresso/uscita di rifiuti speciali, abilità nell’uso di carrelli elevatori ed esperienza nel settore rifiuti speciali. Orario di lavoro tempo pieno. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro Grosseto.

PROCESS ENGINEER – Per stabilimento di Grosseto siamo alla ricerca di un process engineer che, inserito all’interno di un team cross-funzionale, avrà la responsabilità di garantire il regolare svolgimento delle attività tecniche della linea e la corretta pianificazione delle attività con impatti sulla produzione e manutenzione. Il Process Engineer, attraverso una completa ed approfondita conoscenza del processo, sarà l’esperto tecnico per la valutazione degli impatti HSE sugli interventi di manutenzione. Inoltre la risorsa, avrà l’opportunità di interfacciarsi con fornitori italiani ed esteri di componentistica e servizi per parti di ricambio. Le principali responsabilità della risorsa saranno legate alla: gestione del setup degli impianti al fine di garantirne l’efficienza; presentazione di azioni di miglioramento mirate all’aumento dell’efficienza/produttività, che alla sicurezza gestione delle anomalie, problem solving; analisi di primo livello su problemi; esecuzione di manutenzioni sugli impianti, gestione della riparazioni in collaborazione con il Maiteninance Manager; conduzione di specifici lavori sugli impianti di competenza; proposta di progetti capex; conduzione di azioni mirate di Manutenzione Predittiva; scelta degli opportuni materiali pezzi di ricambio e collaborare alla corretta gestione dei materiali presenti in magazzino (livello di riordino, codifica, intercambiabilità,ecc.). Requisiti richiesti: Laurea Magistrale in Ingegneria (Meccanica, Chimica, Automazione, Gestionale). Ottima conoscenza della lingua inglese (B2 o superiore). Esperienza pregressa nel ruolo maturata in aziende strutturate. Luogo di lavoro Grosseto. CCNL di categoria.

FARMACISTA laureato in farmacia e iscritto all’ordine dei farmacisti anche senza esperienza di lavoro. Contratto a tempo determinato per la stagione estiva dal 01/04/2020 al 30/09/2020. Possibilità di proroga per il mese di ottobre in funzione dell’andamento della stagione. Possibilità di essere richiamato per la stagione 2021. Orario di lavoro 40 ore settimanali su sei giorni. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Follonica.

VERNICIATORE SABBIATORE – Per azienda specializzata in verniciature industriali ricerchiamo: Verniciatore e sabbiatore. La risorsa ricercata si occuperà di verniciatura a spruzzo e del processo di sabbiatura dei pezzi. Requisiti richiesti: – Esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 anni – Residenza in zona – Essere auto/moto muniti. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Luogo di lavoro: Roccastrada. Completano il profilo precisione, affidabilità e attitudine al lavoro manuale. Si offre contratto in somministrazione rinnovabile.

PERITO ELETTROMECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito veicoli industriali un perito elettrico o meccanico. Il candidato ricercato ha maturato esperienza lavorativa in elettromeccanica od in oleodinamica, oppure ha una formazione scolastica in ambito elettrico o meccanico. La figura sarà adibita alla riparazione ed installazione di veicoli industriali, sia per la parte elettrica che meccanica. Si richiede propensione al lavoro manuale ed in particolare in officina meccanica, disponibilità ad effettuare un periodo di prova a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

MACELLAIO ADDETTO ALLA GASTRONOMIA – Macellaio con esperienza nel ruolo o Addetto alla Gastronomia con esperienza con la macchina affettatrice e nella vendita dei salumi. La figura si occupa di eseguire la macellazione di animali e la preparazione della carne in tagli per la vendita nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Effettua l’abbattimento, il dissanguamento, il disossamento fino alla sezione dei particolari tagli di carne, utilizzando strumenti ed attrezzature specifiche adeguatamente selezionate al tipo di animale, carne, prodotto e lavorazione. Gestisce l’intero processo di preparazione delle carni: taglio, confezionamento e rifornimento del banco macelleria. In alternativa si valuta anche l’addetto alla gastronomia che voglia imparare la mansione di macellaio. Orario di lavoro full time, necessario essere automuniti. Luogo di lavoro zona Castiglione della Pescaia. Contratto a tempo indeterminato.

MACCHINISTA E ADDETTO AL COLORE IN PELLETTERIA – Macchinista e Addetto al Colore nella lavorazione della pelletteria. il macchinista avrà il compito della cucitura della pelle a macchina e/o a banco e l’addetta al colore si occuperà della scartatura della costola con gli strumenti/macchine apposite, di perfezionare la coloritura della costola con la macchinetta o a mano, di lucidare e perfezionare il prodotto. Per entrambe le mansioni si richiede esperienza di almeno 3 anni nel ruolo e la conoscenza molto buona delle fasi di lavoro del montaggio di una borsa, anche quindi le fasi precedenti e successive della coloritura. E’ necessario possedere una ottima manualità, la capacità di lavorare in un team unito, l’interesse per il manifatturiero alto di gamma e lusso e una forte attenzione ai dettagli e alla qualità. Inserimento a tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato con l’azienda. Luogo di lavoro zona Pitigliano.

ADDETTE ALLE PULIZIE PER LE CAMERE DI UN ALBERGO E PER GLI APPARTEMENTI (cucine, bagni, letti) DI UN RESIDENCE. Orario di lavoro par-time dalle ore 08.00 alle ore 16.00 per le giornate di venerdì, sabato e domenica; durante la stagione estiva potrebbe essere possibile un aumento delle ore contrattuali. Durata del contratto a tempo determinato dal 01/04/2020 al 30/09/2020. CCNL di categoria. Rispetto del divieto del lavoro a cottimo. Luogo di lavoro Castiglione della Pescaia.

OPERAIO PER LAVORI STRADALI – Per azienda operante nel settore dell’urbanizzazione reclutiamo due operai addetti ai lavori stradali. Le risorse, affiancate da personale specializzato, lavoreranno per la realizzazione di nuove strade e per la manutenzione di quelle già esistenti. Richiesta pregressa esperienza preferibilmente come addetto agli scavi con pala e piccone o come muratore edile. Disponibilità immediata. Luogo di Lavoro cantiere di Monte Argentario. Se il candidato abitasse a Grosseto o in zone limitrofe potrebbe raggiungere il cantiere di Monte Argentario con il mezzo aziendale che parte la mattina da Grosseto. Si offre contratto di somministrazione di 1 mese. CCNL di categoria. Orario di lavoro tempo pieno. La ricerca ha carattere di urgenza.

MULTI MEDIA MARKETING – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un addetto al Multi Media Marketing. La figura ricercata dovrà avere esperienza ed occuparsi di: Gestione pagina facebook aziendale; Gestione sito internet e aggiornamento contenuti (word press); Esperienza di SEO per migliorare l’indicizzazione del sito e delle pagine social; Creazione di materiali promo pubblicitari (volantini, locandine, pubblicità); Utilizzo di programmi di grafica come ad esempio photo shop o similari; Esperienza in marketing e grafica.

Ricerchiamo una persona intraprendente, propositiva e motivata. Luogo di lavoro Grosseto, orario part time di 2/3 mattine a settimana per 8/12 ore settimanali.

RESPONSABILE DI CANTIERE – Responsabile di Cantiere per Lavori Stradali con pluriennale esperienza maturata in aziende operanti nel settore stradale, nel movimento terra, nella logistica oppure in impianti industriali, nelle mansioni della gestione delle commesse, della contabilità di cantiere, della gestione delle squadra e della realizzazione di interventi stradali (rifacimento di marciapiedi, cordoli, fresatura e manti bituminosi, manutenzione di pavimentazioni in autobloccanti o materiali lapidei, movimento terra). Luogo di lavoro Follonica. Contratto di lavoro tempo pieno. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una stabilizzazione. CCNL di categoria.

DISEGNATORE AUTOCARD 3D – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Disegnatore Autocad 3D, addetto alla progettazione di macchinari industriali e relativi componenti. Il candidato ricercato ha esperienza nel ruolo di disegnatore meccanico ed ha dimestichezza con autocad 3D. Primo contratto a tempo determinato di prova di 3 mesi finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavro Grosseto. CCNL Metalmeccanica Industria, inquadramento commisurato al candidato prescelto.