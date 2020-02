A San Quirico la presentazione del progetto della rotatoria a La Rotta

SAN QUIRICO DI SORANO – “La rotatoria che la Regione Toscana realizzerà in località La Rotta (Pitigliano), per una spesa di circa 700 mila euro nell’ambito degli interventi previsti per la s.r. 74, interessa molto il Comune di Sorano, e in particolare l’area artigianale di Valle Bisogna e la fazione di San Quirico – spiega Pirandrea Vanni, sindaco di Sorano -. Per questo, dopo la presentazione a Pitigliano di tutti gli interventi per complessivi 8 milioni e mezzo di euro alla presenza dell assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, ho chiesto e ottenuto che la presentazione avvenisse anche a San Quirico”.

“L’incontro è in programma mercoledì 19 febbraio alle 17.3o al centro servizi dell’area artigianale – conclude Vanni -. Interverrà Danilo Bellini, ingegnere della Regione Toscana, e sarà presente tutta la Giunta comunale”.