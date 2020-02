Spettacolo e ancora Rispoli, il campionato invenale si chiude in grande

FOLLONICA – Finisce con una strepitosa volata tra Federico Rispoli e Mirco Balducci, i due assi della mountain bike maremmana, con Rispoli che si toglie il lusso di battere il campionissimo e conquistare la quinta vittoria su sei prove (foto di Fotoclub Follonica).

L’ultima tappa, quella di Follonica, è stata nel segno di un duello atteso per tutto il circuito, che era iniziato soltanto a Scarlino prima dalla caduta di Balducci, che aveva dato il via libera a una “passeggiata” di Rispoli. Nel trofeo Valli invece è stata battaglia vera, con il portacolori dell’Mbm che sul traguardo ha preceduto di un’incollatura quello del Team Tondi Sport (nell’immagine scattata da Fotoclub Follonica). Terzo, a distanza di sicurezza, Federico Bartalucci del Team Scott Pasquini Stella Azzurra, alla migliore prova in questo circuito. Una classifica di grandissima qualità, basti pensare che nei primi 10 ci sono anche Cristiano Taliani, Tondi Sport, Alessandro Timitilli, Estra Nitro X-Road, Diego Baccani, Free Bikers Pedale Follonichese, Alessandro Costantini, Team Marathon Bike, Aldo Bizzarri, Donkey Bike Sinalunga, Mirko Boscagli, Tondi Sport, Mattia Sargentini, Free Bikers Pedale Follonichese. I vincitori di categoria sono Bartalucci, Elite Sport, Andrea Cassano della Ss Grosseto, M1, Taliani, M2, Rispoli, M3, Timitilli, M4, Alessio Brandini, Donkey Bike Sinalunga, M5, Silvio Rinaldini ,Himod Bike, M6, Moreno Settembrini, Marathon Bike, M7, Giorgio Puccini, Cicli Taddei, M8, Oriana Goretti, Mbm, Donne. Al via dell’ultima tappa, organizzata dal Free Bikers Pedale Follonichese sotto l’egida Uisp, 70 corridori.

Al termine assegnate le maglie ai vincitori del circuito: Serghei Alessandro Pecchia, Free Bikers Pedale Follonichese, negli Allievi; Stefano Panti, Estra Nitro X-Road, negli Elite; Giacomo Daviddi, Team Marathon Bike, negli M1; Baccani, negli M2; Rispoli, negli M3; Timitilli, negli M4; Brandini, negli M5; Rinaldini, negli M6; Roberto Giorgi, Mtb Club Cecina, negli M7; Valerio Bertini, Bicipedia, negli M8; Goretti, nelle Donne; Marco Sergio, Estra Nitro X-Road, nelle e-bike.