Prato sbancata, dodicesima vittoria in campionato per la Pallamano Follonica

FOLLONICA – Il ruolino di marcia del Follonica Handball registra l’ennesima vittoria nel campionato nazionale di serie B, stavolta a Prato contro la Medicea Pallamano. Il risultato di 42 a 26 per i maremmani non lascia dubbi sulla superiorità della squadra di Pesci e Cecchini, che hanno avuto la possibilità di impiegare tutti gli effettivi con risultati molto incoraggianti anche per i più giovani della compagine.



In questa fase del campionato il Follonica, ben preparato e ormai consapevole della sua forza, sta esprimendo un gioco spettacolare e divertente, alternando velocità nei contropiede a spunti tecnici e ragionati nel giro palla. Belle le giocate dei due Veliu e belle le reti di Zucca e Gasperini, mentre non fanno più notizia le doppie cifre di Ramanovski e Tommaso Pesci, giocatori che con la loro presenza impreziosiscono tutta la categoria. Nota di merito per Alessio Carli, sempre più decisivo tra i pali.

La regular season proseguirà tra due settimane tra le mura amiche del Pala Micheli quando il Follonica sarà impegnato col temibile La Spezia per consolidare il primato e confermarsi protagonista assoluta.

Medicea Vs Follonica Starfish 42-26

Follonica: Gruosso, Carli, Caruso, Gasperini (2), Fregosi (1), Giannoni, Pesci (9), Ricci (1), Ramanovski (12),

Sanetti (1), Veliu B. (5), Veliu V. (4), Zucca (7).