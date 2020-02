ORBETELLO – Terza sfilata del Carnevaletto da 3 Soldi baciata dal sole, che ha confermato il buon successo di presenze tra adulti e bambini e che ha registrato l’apprezzamento dei giurati rispetto allo spettacolo offerto da carri allegorici e maschere.

La terza domenica del Carnevaletto è stata importantissima dal punto di vista della gara in quanto alla sfilata sono stati presenti i primi giurati, sia gli esperti della giuria tecnica sia i rappresentanti dei Comuni del sud della provincia, che hanno valutato carri e reginette.

“Siamo molto soddisfatti dei complimenti, che abbiamo ricevuto sia dal pubblico che dai giurati – spiega il presidente dell’associazione Carnevaletto da 3 Soldi, Paolo Giacomelli – in molti si sono fermati al nostro gazebo per dircelo, sottolineando che il nostro è un grande risultato rispetto al fatto che il Carnevaletto è una manifestazione realizzata interamente da volontari”.

Si conferma il trend positivo di pubblico con oltre 3500 presenze “Una giornata intensa – sottolinea la vicepresidente Annamaria Schimenti – ricca di emozioni e benedetta da un piacevolissimo tepore che ha reso lo spettacolo di carri e maschere ancora più apprezzabile. Siamo molto soddisfatti della presenza sempre altissima dei bambini e dei giovanissimi e ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato sodo per ottenere questo risultato”.

Giovedì appuntamento con lo spettacolo “Attimi di Circo”, la festa del Carnevaletto interamente dedicata ai più piccoli “Invitiamo – aggiunge Schimenti – tutti i più piccoli a mascherarsi e a partecipare all’evento che, annualmente, organizziamo per loro. L’appuntamento è in piazza Eroe dei due mondi a partire dalle 16 ed è gratuito”.

Domenica prossima, 23 febbraio, sarà ancora giornata di valutazioni e sarà il primo appuntamento con le premiazioni: a partire dalle 18 saranno proclamati i vincitori delle categorie riservate a gruppi e maschere e sarà eletta la reginetta del Carnevaletto da 3 Soldi 2020.

Domenica, inoltre, sarà inaugurata la mostra realizzata in collaborazione con le scuole e allestita nella sala ex Frontone in piazza della Repubblica 1 (foto Sergio Taccioli).