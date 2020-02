L’Aglianese dice stop al Follonica Gavorrano, maremmani ko dopo sei risultati utili di fila

AGLIANA – L’Aglianese mette fine all’imbattibilità del Follonica Gavorrano che durava da sei giornate vincendo 2-0 davanti al proprio pubblico. I ragazzi di Paolo Indiani, dopo un buon primo tempo nel quale non hanno concesso nulla ai padroni di casa, hanno disputato una brutta ripresa, subendo due reti nel giro di tre minuti. Con questo passo falso i biancorossoblù si vedono anche sorpassare in classifica proprio dal team di Colombini. “Ho visto una squadra molle, senza carattere – è il commento del presidente Paolo Balloni – irriconoscibile rispetto al primo tempo. All’Aglianese sono bastate due buone azioni per aggiudicarsi la gara”.

AGLIANESE: Bacci, Collecchi (11’ s.t. Nieri), Becagli (15’ s.t. Tartaglione), Giannini, Videtta, Panelli, Ballardini (45’ s.t. Lunghi), Di Vito (42’ s.t. Zocco), Castellani, Malotti. Rozzi (11’ s.t. Zellini). A disposizione: Uberti, Gelli, Coralli. All. Francesco Colombini.

FOLLONICA GAVORRANO: Wroblewski; Carcani (21’ s.t. Colucci), Berardi, Bruni, Ferraresi; Lombardi, Gemignani, Lepri (39’ s.t Guazzini), Rosa Gastaldo (21’ s.t. Torelli); Benedetti, Brega. A disposizione: Ombra, Placido, Ferrante, Grifoni, Pardera, Valente. All. Paolo Indiani.

ARBITRO: Ceriello di Chiari; assistenti Beggiato di Schio e Callovi di San Donà di Piave.

MARCATORI: 32’ st Nieri, 35’ st Ballardini.

NOTE: ammoniti Ferraresi, Benedetti, Guazzini, Videtta, Becagli. Rec.: p.t. 1, s.t. 3’. Esordio in serie di Giacomo Guazzini.