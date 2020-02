Patologie sportive, successo di presenze per l’incontro con gli esperti del Meyer

ROSELLE – Tante le persone che hanno partecipato all’incontro che si è tenuto al Centro sportivo di Roselle per capire come prevenire le patologie sportive sui bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.

A spiegarlo a genitori, insegnanti e allenatori sono stati due ex dirigenti del reparto ortopedico pediatrico dell’Ospedale Meyer di Firenze, tra i più esperti sul tema a livello nazionale. Tra i relatori anche Matteo D’Angella, terapista e organizzatore dell’evento, e il dottor Picotti radiologo dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

“Negli ultimi anni i problemi legati alle attività sportive nei bambini e nei ragazzi – ha spiegato la dottoressa Novembri, ex responsabile del reparto di ortopedia pediatrica del Meyer di Firenze – sono in aumento e le lesioni in ambito sportivo sempre più frequenti. Grazie al continuo confronto con i pediatri di base e con tutti i medici specialistici abbiamo approfondito molte delle patologie ortopediche dell’infanzia e dell’adolescenza. Sabato ne parleremo insieme per capire come affrontarle e gestirle”.