BRACCAGNI – Un’auto si è ribaltata su via Garibaldini, a Braccagni. L’incidente è avvenuto solo pochi minuti fa, sulla via principale del paese, nel comune di Grosseto.

A scontrarsi due mezzi, un furgone e un’auto, provenienti uno da via Concialini e l’altro da via Garibaldini. Nello scontro l’auto si è ribaltata e le due persone che si trovavano all’interno sono rimaste incastrate tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarle.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente e gli operatori del 118, con tre ambulanze e un’automedica, per prestare le prime cure alle persone all’interno dei veicoli.