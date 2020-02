I footgolfer maremmani pronti al riscatto nella seconda tappa del campionato regionale

GROSSETO – Un’altra domenica all’insegna del footgolf per la squadra maremmana Footgolf Cecina, che domani, 16 febbraio, tornerà in campo per la seconda tappa del campionato regionale toscano. I ragazzi capitanati da Paolo Matteini saranno impegnati nel nuovo percorso del Golf Club San Miniato. Il presidente Daniele Busoni si aspetta un immediato riscatto in maniera da poter mettersi subito alle spalle l’opaca prestazione nella gara d’esordio sul campo di casa del Golf Club il Pelagone di Gavorrano.

«Dopo aver nella prima tappa ufficialmente presentato la rosa dei giocatori che parteciperanno al campionato regionale targato FootGolf Toscana – spiega il presidente Busoni -, vogliamo dedicare la nostra attenzione alla prossima gara e nell’occasione ringraziare di cuore i nostri sponsor, che quest’anno ci affiancheranno per tutta la stagione e grazie ai quali con ci potremo permettere di indossare le nuove divise ed affrontare il lungo ed oneroso campionato. Si riconfermano anche per la stagione 2020, il ristorante il Beccofinio di Follonica e Bettalli trasporti di Cecina. Mentre tra le novità c’è la farmacia Bartolozzi del Dr. Andrea Bartolozzi di Grilli e Gavorrano, Toparello Cecina e Follonica, pizzeria Pepe Nero di Follonica e Il Pelagone Hotel & Golf Resort di Gavorrano, grazie al quale potremo usufruire del campo per gli allenamenti che mensilmente andremo a calendarizzare».

Tornando alla gara aspetterà il team domani, di seguito tutti i footgolfers che saranno impegnati: Daniele Busoni, Patrizia Busoni, Samuele Bogi, Giovanni Bolognesi, Luca Ceccarini, Giacomo Fillini, Giovanni Machì, Paolo Matteini, Antonio Melillo, Nicola Vasetti, Indisponibili per motivi di lavoro e ai box causa infortunio: Maurilio Ceccherini, Francesco Lombardo, Tommaso Galgani e Paola Pierotti.