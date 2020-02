Ultima di campionato per gli Under 15 del Circolo Pattinatori, posticipata la sfida degli Under 17

GROSSETO – Ultimo turno di regular season per il Cieloverde Under 17, di scena mercoledì prossimo alle 19 sulla pista della regina As Viareggio. I biancorossi di Marco Ciupi, che hanno spostato l’impegno a causa del Carnevale, hanno già in tasca il pass per i playoff, nei quali incontreranno la terza del girone, in un match che vale un posto alle finali nazionali. Il Castiglione, al momento, ha due punti di vantaggio sul Forte dei Marmi ma domenica alle 17 è atteso in Versilia per lo scontro diretto (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).



Gli Under 15, che hanno vinto due incontri, chiudono sabato alle 15 il campionato sulla pista del Follonica A, che condivide il primato con il Pumas Viareggio a 34 punti. Tredicesimo turno stagionale invece per gli Under 13 di Pablo Saavedra che domenica alle 18 sulla pista di via Mercurio ricevono la visita della capolista Viareggio 2008. La formazione di serie B del C.P. Alice, dopo aver chiuso il girone di andata con quattro sconfitte, tornerà in campo il 26 febbraio al Capannino contro il Follonica A.