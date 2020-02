tuttoweekend: eventi romantici e ancora sfilate in maschera. Tutti gli eventi del fine settimana maremmano

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 14 FEBBRAIO

FOLLONICA – Venerdì 14 alle 21 al centro Auser i 3 saggi si svolgerà l’11esimo torneo di carnevale di Burraco organizzato da Asd Burraco Follonica in collaborazione con “Burraco La Pineta”. LINK

Il museo Magma, dal 31 gennaio al 29 febbraio ospiterà una mostra di immagini sulla storia del carnevale follonichese, a cura della Scuola carnevale di Follonica. Venerdì 31 gennaio alle 16.30 sarà inaugurata “Storia del Carnevale”, una mostra di immagini sul Carnevale follonichese, curata dalla Scuola carnevale di Follonica con immagini estratte dall’Archivio multimediale di Pier Vittorio Cacialli della storia del carnevale follonichese. LINK

GROSSETO – Sentimenti è un piccolo festival dedicato ai sentimenti che si svolgerà questo fine settimana, nelle giornate del 14, 15 e 16 febbraio a Grosseto. Il programma a questo LINK

Anche al Wooden Beer Shop si festeggia San Valentino. L’invito è rivolto a tutti, ma chi si presenterà in coppia potrà partecipare all’estrazione di San Valentino, premio: una selezione speciale di birre. LINK

Al Teatro degli Industri, venerdì 14 e sabato 15 febbraio alle 21, si alza il sipario su “Della Madre” di Mario Perrotta. LINK

Lo schermo del cinema Stella da giovedì 13 a domenica 16 febbraio è tutto per la commedia drammatica “Alice e il sindaco” di Nicolas Pariser. LINK

L’associazione Rosa Parks organizza la presentazione del libro “Incontri – Memorie e prospettive della teologia femminista” di Elizabeth Green, che sarà presente all’incontro, e Cristina Simonelli. L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio 2020 alle 18.30 alla Chiesa evangelica battista di via Piave 17, a Grosseto. LINK

Si chiama “Materia. Forma. Struttura. Dialogo tra tradizione e innovazione” l’originale percorso che, nello storico Villino Pastorelli, si articola nelle due personali d’arte che Fidia ha voluto donare ai grossetani a partire da questo dicembre all’interno del proprio show-room in via Fallaci. Le opere fotografiche di Giuseppe Orfino e quelle in ceramica di Petra Paoli saranno visibili fino all’1 marzo 2020, ad ingresso gratuito, nelle ore di apertura dello show-room, dal lunedì al sabato. La curatrice della mostra fotografica è Alessandra Barberini, storica dell’arte. LINK

MASSA MARITTIMA –Visto il grande interesse, è stata prorogata fino al 15 febbraio nella Biblioteca Comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, la mostra storico documentaria “Alle origini della cooperazione sociale in Alta Maremma: dalla Fratellanza Artigiana alla Cooperazione moderna”, organizzata nell’ambito di “Tesori di famiglia”, progetto aperto, promosso dalla Sezione Soci Coop Colline Maremmane per diffondere tra la cittadinanza l’importanza della tutela e della valorizzazione della memoria collettiva. LINK

Galleria Spaziografico apre il 2020 con la personale dell’artista che ha realizzato questo nuovo spazio espositivo, nel centro storico di Massa Marittima. Gian Paolo Bonesini, impegnato su diversi fronti sempre con l’intento di sostenere l’arte e la cultura, si presenta ora come autore con una mostra dove le immagini si trasformano, per diventare diverse da se stesse. La mostra rimarrà aperta fino al 15 febbraio, da martedì a sabato, con orario 16-19. LINK

PORTO SANTO STEFANO – In occasione della festa degli innamorati, venerdì 14 febbraio a Porto Santo Stefano Artemare Club espone le isole dell’amore, luoghi sparsi nei mari del nostro pianeta dall’Oceano Pacifico al quello Indiano, dall’Atlantico al Mar Mediterraneo, accomunati dalla forma a “cuore”. LINK

TATTI – Venerdì 14 febbraio alle 17, introduzione all’uso di Linux e del software libero nel poggio di Tatti, frazione di Massa Marittima. LINK

SABATO 15 FEBBRAIO

ALBERESE – al Parco della Maremma, alla Sala Multimediale, al Centro Visite (via del bersagliere 7/9, Alberese), sabato 15 febbraio, alle 16 si svolgerà la conferenza “L’abbazia di San Rabano: dagli scavi archeologici alla mostra”, organizzata dall’archeologa Anna Wentkowska, già Soprintendenza Archeologica della Toscana, e di Massimo De Benetti, curatore della mostra. Dopo l’incontro sarà possibile visitare la mostra, allestita al centro visite, illustrata dai due esperti. LINK

FOLLONICA – Sabato 15 febbraio dalle 16, torna al Bricolarge il Carnevale dei bambini, con animazione e buffet per i più piccoli. E da sabato pomeriggio al Casello Idraulico ( via Roma) aprirà la Mostra delle opere in cartapesta della Scuola Carnevale di Follonica, delle scuole elementari Buozzi e della scuola I Melograni, a cura di Piervittorio Cacialli, Franca Segnini e Stefano Barbi: saranno esposti anche vestiti delle reginette delle vecchie edizioni ed alcune maschere e quadri di Martina Bernini. LINK

Sabato 15 febbraio alle 11 nell’auditorium dell’ospedale Misericordia arriva “Giro, giro tondo…. Giochi musicali in concerto”, lo spettacolo interattivo per la prima volta in Maremma per bambini da zero a sei anni. Il programma a questo LINK

Un viaggio nel rock è quello proposto da Andrea Gozzi nel suo libro “Insta Rock 2″, edito da Ouverture, che sarà presentato sabato 15 febbraio alle 18.30 alla libreria QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi, 1 (ingresso da via Colombo) a Grosseto. LINK

Al Teatro degli Industri, venerdì 14 e sabato 15 febbraio alle ore 21, si alza il sipario su “Della Madre” di Mario Perrotta. In più, nella giornata di sabato, alle ore 18, nel ridotto del teatro ci sarà il consueto incontro con aperitivo insieme con il regista e il cast, per approfondire con le trame e le dinamiche della pièce. Il programma a questo LINK

sabato 15 febbraio alle 17 nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” il pianista Giuliano Adorno si esibirà nel recital “Reflections”. Il programma a questo LINK

MASSA MARITTIMA – Tutto pronto a Massa Marittima per il prossimo fine settimana: il primo appuntamento è per sabato 15 febbraio alle 17 nella Chiesa di Sant’Agostino con la celebrazione della Santa Messa di Suffragio in ricordo di don Luigi Rossi fondatore del Coro Santa Barbara e di don Omero Martini, Primo maestro, presieduta dal parroco e animata dal Santa Barbara con i Sacri Mottetti e la Missa De Angelis di Domenico Bartolucci.

ORBETELLO – L’inaugurazione del Teatro della Laguna 2020 avverrà nella centralissima piazza Eroe dei due mondi sabato 15 febbraio con due repliche dello spettacolo di strada Steli della compagnia torinese Stalker Teatro, alle 17.30 e alle 19. LINK