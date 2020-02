Sfide interne per Juniores e Allievi del Follonica Gavorrano, in campo le cinque rose dei Pulcini

FOLLONICA – Terza gara interna consecutiva per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che sabato alle 15 si confronta con il San Donato Tavarnelle. I biancorossoblù hanno il dente avvelenato per la sconfitta per 6-3 di sabato scorso contro il Ghivizzano, che ha avuto una coda in settimana con le decisioni del giudice sportivo, che ha inflitto una squalifica di quattro giornate al mister Giulio Biagetti, espulso tra il primo e il secondo tempo.

I grossetani dovranno fare anche a meno di Cavallini, appiedato per due turni. Biagetti riabbraccia oggi Giustarini e Barlettai, ma deve fare a meno di Farini, infortunatosi in allenamento; Mordini e Cordovani assenti per impegni scolastici.

“La squadra in settimana si è allenata benissimo – sottolinea il tecnico – Ha mostrato tanta voglia di vincere. All’andata abbiamo espugnato il campo del San Donato Tavarnelle con un rotondo 4-1, al termine di una delle gare più belle della stagione. Spero di ripetere quella prestazione”.

Il programma della ventesima giornata: Fezzanese-Seravezza Pozzi, Follonica Gavorrano-San Donato Tavarnelle, Ghizzano-Aquila Montevarchi, Lucchese-Aglianese, Real Forte Querceta-Us Grosseto, Sangiovannese-Pontedera, Tuttocuoio-Ponsacco.

La classifica: Sangiovannese 42 punti; Aquila Montevarchi 38; Ghivizzano 34; Real Forte Querceta 30; Aglianese e San Donato Tavarnelle 29; Fezzanese 28; Us Grosseto e Follonica Gavorrano 21; Seravezza Pozzi 19; Ponsacco 18; Lucchese 13; Tuttocuoio 1. Fuori classifica: Pontedera 17.

La formazione Allievi provinciali del Follonica Gavorrano, dopo il bel successo esterno contro il Roselle, è attesa domenica mattina alle 10, al “Varese Bertini” di Bagno di Gavorrano ad un interessante duello con l’Albinia. Le due rivali sono appaiate al terzo posto della graduatoria con 26 punti, a quattro lunghezze dall’Argentario e a 12 dalla capolista Paganico. I ragazzi di Marco Cacitti puntano alla nona vittoria dell’anno per continuare a sperare nell’aggancio ai santostefanesi. Turno casalingo anche per gli Allievi interprovinciali che domenica alle 10 al Nicoletti di Follonica sfidano il Palazzi Monteverdi. I biancorossoblù di Luca Grossi tallonano ad un solo punto la capolista Virtus Maremma, mentre il Palazzi è appena un punto dietro. I Giovanissimi provinciali sono invece di scena sul campo di via Australia sabato alle 15 contro la Nuova Grosseto Barbanella. Turno di riposo per i Giovanissimi interprovinciali.

Gli Esordienti 2007 B si misurano domenica alle 10,30 al Nicoletti contro la Virtus Maremma, mentre gli Esordienti 2008 B ricevono la visita sabato alle 15,30 della Giovanile Amiata. Di scena a Manciano domenica i 2008 C. In scaletta per il fine settimana anche cinque incontri dei Pulcini: i 2009 A giocano sabato in via Calabria a Grosseto, i 2009 B ospitano domenica alle 10,30 al Baldaccheri la Giovanile Amiata. I 2010 A si esibiscono domenica mattina allo stadio Scirea di Ribolla contro la Virtus Maremma. Turno casalingo per i 2010 B (sabato alle 15,30 al Baldaccheri) contro la Nuova Grosseto Barbanella e per i 2010 C (domenica alle 10,30 al Baldaccheri) impegnati contro il Marina Calcio.