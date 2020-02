Raccolta differenziata: i cassonetti saranno chiusi, si potranno aprire solo con la tessera

FOLLONICA – A settembre dello scorso anno nei quartieri Centro, Zona Nuova e Pratoranieri furono installati i “cassonetti intelligenti”, postazioni tecnologiche per la raccolta differenziata costituiti da cassonetti ad accesso controllato per l’indifferenziato, per la carta e cartone, per l’organico e per il multimateriale leggero; tutte le utenze, domestiche e non domestiche, intestatarie di Tari anche non residenti, furono invitate dal Comune di Follonica e da 6Toscana a ritirare la 6 Card, che avrebbe permesso l’utilizzo dei nuovi cassonetti.

Da allora è iniziata una sperimentazione del servizio che ha consentito a tutti i cittadini di accedere ai cassonetti anche senza la tessera; il Comune di Follonica e 6 Toscana hanno infatti voluto concedere agli utenti l’opportunità di prendere confidenza con il sistema della raccolta differenziata e, per i ritardatari che non hanno potuto recarsi a ritirare la card nelle date previste, anche quella di ritirarla presso i cantieri comunali in determinati giorni della settimana.

Adesso la fase sperimentale è terminata: dalla seconda metà di marzo i cassonetti potranno essere aperti esclusivamente con la 6Card personale, concludendo il progetto di informatizzazione del servizio.

Tutti coloro che non hanno ancora provveduto a ritirare la 6Card personale, sono invitati pertanto a recarsi presso il punto di consegna ai cantieri comunali in via Leopardi, muniti della ricevuta dell’ultimo pagamento della Tari, nei seguenti giorni: lunedì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 13 alle 17; sabato dalle 9 alle 13.