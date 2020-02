Quattro impegni casalinghi e una trasferta a Prato per le rose giovanili della Gea

GROSSETO – Fine settimana intenso per le formazioni giovanili della Gea Basketball Grosseto. Sabato alle 17 gli Under 13 di Lorenzo Morgia sfidano in casa lo Ies Pisa. Primo impegno in Coppa Toscana per gli Under 15 silver di Alessandro Goiorani che ospitano domenica alla 9,30 in via Austria il Ponsacco.

In campo femminile, le Under 16 di Andrea Ciolfi domenica alle 15 fanno visita alla formazione Rossa della Pallacanestro Femminile Prato, mentre le Under 14 di Luca Faragli sabato alle 15,30 si confrontano in via Austria con il Baloncesto Firenze. Chiuderà il turno la gara di Coppa Toscana Under 18 gold tra Sposta-Menti e Costone Siena, in programma a Grosseto martedì alle 21.