Lega, al via il tesseramento: «Gazebo in tutta la Provincia. Siamo sempre più radicati nel territorio»

GROSSETO – “Parte il tesseramento della Lega per il 2020, e lo facciamo in provincia di Grosseto, così come in tutta Italia, attraverso i gazebo, il nostro strumento di partecipazione che diventa anche un momento di ascolto dei cittadini”.

Il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi annuncia una nuova campagna di piazza che segue di una settimana quella dedicata allo stop alla sanatoria sull’immigrazione irregolare e che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 febbraio.

“La Lega – sostiene Ulmi – è un partito che ricalca il suo leader Matteo Salvini nella capacità di stare tra la gente ed ascoltare i cittadini. Per questo i nostri militanti e volontari saranno in un numero sempre maggiore di piazze. Questa settimana nella nostra provincia si aggiungono quelle di Orbetello, Porto Ercole, Manciano, Magliano in Toscana ed Arcidosso. La nostra presenza diventa sempre più capillare sul territorio e non solo nei luoghi in cui governiamo attraverso i nostri sindaci ed assessori, ma anche dove siamo all’opposizione con un percorso che ha l’obiettivo di conquistare la maggioranza”.

“Siamo tra le province toscane che hanno un maggior indice di penetrazione sul territorio – afferma il segretario -. La Lega in provincia di Grosseto sta crescendo e si sta radicando. Tesserarsi vuol dire partecipare alla vita di un partito, al confronto, alla costruzione delle proposte e delle decisioni che servono a meglio governare l’Italia, la Regione, la provincia o il singolo comune. La soddisfazione maggiore, per tutti noi, è quella di vedere la nostra sede provinciale di Grosseto, ad un anno dalla sua inaugurazione e dopo un lavoro di ampliamento, essere ormai insufficiente ad accogliere tutti i nostri militanti che, mensilmente e da tutta la provincia, partecipano all’assemblea degli iscritti”.

“Da qualche settimana – afferma Ulmi – è possibile firmare per queste iniziative nelle segreterie dei vari comuni italiani. Per l’occasione, però, avremo i nostri consiglieri ai gazebo per le autenticazioni”.

Questi i luoghi e gli orari dei gazebo della Lega. Grosseto, Corso Carducci 81, sabato e domenica dalle 10 alle 18; Follonica, angolo via Roma-Via Colombo, sabato e domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19; Roccastrada, Piazza XXV aprile, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17; Manciano, via Gramsci, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17; Orbetello, piazza del Mercato, sabato dalle 9 alle 13; Magliano, domenica, piazza Marconi, domenica, dalle 10 alle 12; Porto Ercole, domenica, piazza dei Rioni, dalle 9 alle 13; Arcidosso, domenica, piazza Indipendenza, dalle 9 alle 12.