Le vostre lettere d’amore su IlGiunco.net: San Valentino in Maremma

GROSSETO – Sarà un giorno dolcissimo quello di oggi. Il giorno dedicato agli innamorati, San Valentino.

Sono molti i lettori che ci hanno scritto per mandare al proprio partner un messaggio d’amore attraverso le nostre pagine. E se volete siete ancora in tempo a farlo. Ecco i primi

Giulia (7 anni) per Marco

Voglio dirti che ti voglio bene e che sono innamorata di te, e lo so perché quando la mattina ti vedo in classe mi batte forte il cuore.

Sara: “Per il mio amore Luigi T.”

Sono sulla spiaggia e vado verso il bagnasciuga e mi fisso a guardare il mare spumeggiante con le onde che si infrangono sulla riva, pensando a te.

Il mare mi fa riflettere il tuo viso, le onde me lo hanno portato via. Solo nel tuo cuore puoi ritrovare le persone che te ami…

Ma io nel mio cuore ho solo te con tanto affetto e amore che provo per te…

Paolo “per la mia Laura”

Ti chiamo ancora “mia” anche se non lo sei più. Eppure non riesco a non pensarti. Ho fatto degli errori, lo so e lo ammetto. Ti chiedo scusa, cento volte scusa. Mettimi alla prova, non sono più quello che hai conosciuto. Ho capito i miei errori. Amo solo te.

D per A

Vorrei gridarlo al mondo questo nostro amore. Vorrei farlo sapere a tutti. Vorrei andare in giro con te mano nella mano, vorrei trascorrere insieme le feste, ma anche i giorni normali, quelli grigi e monotoni, sdraiati sul divano. Vorrei poter pensare ad un futuro insieme, per sempre.

Letizia per il leone Michele

Sei il mio re della foresta.

Anna per Anna

Quest’anno sono single. Anzi sono single da un po’. Zitella avrebbe detto mia nonna, visto che non sono più una ragazzina. E così invece di deprimermi ho pensato di mandare un messaggio d’amore… a me stessa. Si perché con gli anni ho capito che è difficile trovare chi ci ami se prima non siamo noi stesse ad amarci. Ad amarci davvero, profondamente, così come siamo. E in fondo questo messaggio è per tutte le ragazze che aspettano il grande amore pensando che con lui tutto sarà più bello, che le salverà dai dubbi, dalle incertezze. Ragazze mie, salvatevi da sole.

Francesca per Luca

Ti amo ancora come il primo giorno.

Ti amo come il sole, come il mare.

Ti amo più del vento tra gli alberi.

Ti amo mentre ti vedo nei volti dei nostri figli.

Smile “per la mia Robottina”

Stasera ti aspetto al solito posto.

Luana per P.

Come dice Battisti, “amarsi un po’ è come bere, più facile, è respirare” Volersi bene però è difficile come volare. Ti voglio bene. Con te ho imparato a volare.

Giovanna per Claudia

Grazie perché mi hai fatto scoprire la vera me. Ti amo.

Giorgio per Francesca

Il viaggio di ogni giorno è il viaggio più bello, perché accanto a me ci sei tu, Francesca. Tuo Giorgio.

Simo per O.

Se non ci fossi ti inventerei. Sei tutto ciò che ho sempre sognato

Pietro per Angela

Io non so parlare di quello che mi fai, non so parlare di quello che sento, non so parlare di quanto sei importante. Non capisco cosa mi succede quando mi guardi, quando mi parli, quando mi sfiori. Ma comprendo che non posso spiegare, non posso capire: è il grande mistero dell’amore, che non ha definizioni, non ha logiche. L’amore non ha, è. E tu sei il mio amore. Buon san Valentino, Pietro

Luigi

Tu e la Maremma, i miei amori più belli. Vivere qui con te è il mio sogno che si avvera, giorno dopo giorno. Ti amo Luigi

Abe per “lei lo sa”

Ti porto nel mio cuore. Stasera pensami. Io ti penserò.

Carlotta per Giacomo

Sento gli uccellini cinguettare, i profumi della natura. Vedo il sole splendere sui campi, creando delle meravigliose ombre ondeggianti: un filo di vento muove le foglie degli alberi e le loro sagome a terra. Percepisco la bellezza perché ogni mattina mi sveglio con te e sono felice. Ti amo, Carlotta

Se volete scrivere il vostro messaggio d’amore al vostro partner c’è ancora tempo: inviatelo a redazione@ilgiunco.net o al numero 334.5212000 e noi lo pubblicheremo su questa pagina. Buon San Valentino a tutti.