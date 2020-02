La Pallavolo Grosseto esulta, stravinto lo duello al vertice con il Migliarino

GROSSETO – Successo della Pallavolo Grosseto nel campionato di Terza divisione con il 3-0 a spese del Volley Migliarino (25/19,25/23,25/18 i parziali).

Una gara che è stata anche scontro al vertice del girone F valido per la seconda fase del Campionato del torneo, con entrambe le formazioni che occupano la prima posizione con tre vittorie in altrettanti incontri. Le maremmane partono con il piglio giusto e lasciano poco spazio nella prima frazione alla formazione pisana composta da under 18 di buona qualità. Il primo set si chiude sul punteggio di 25/19.

Seconda frazione sulla falsariga della prima fino al finale, con la rimonta delle ospiti e, dopo il 23 pari, la zampata vincente delle padrone di casa. Il Migliarino accusa il colpo e la Pallavolo Grosseto chiude anche il terso set 25/18, guadagnando la prima posizione in solitaria. Il tecnico Rossi a fine gare si è detto soddisfatto: “Le ragazze hanno interpretato la partita in maniera impeccabile. Si è visto anche giocate di buona caratura tecnica, con la buona intesa fra centrali e palleggiatore. Ma devo dire che stasera il gruppo è stato compatto su tutti i fondamentali”.