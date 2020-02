GROSSETO – Un nuovo aumento delle temperature in provincia di Grosseto. Non tanto delle massime, che restano incredibilmente vicine ai 20 gradi, quando delle minime.

Nel capoluogo si passa dai 4 gradi registrati nella giornata di giovedì 13 febbraio agli 8 attesi per venerdì 14 febbraio. Una giornata con raffiche di vento da nord ovest che si avvicineranno ai 30 chilometri orari e con il sole fin dalla tarda mattinata.

Le temperature sono attese in rialzo praticamente in tutta la provincia, anche nei comuni amiatini, dove non si dovrebbe scendere sotto i +5 per raggiungere quota 15 nei momenti più caldi della giornata.

