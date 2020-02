Il Circolo Pattinatori in casa contro l’ultima Sarzana, Osti: «Lotteranno fino in fondo, sosteneteci»

GROSSETO – A trentacinque giorni di distanza dall’ultima uscita casalinga, il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox torna domani sabato alle 18 davanti al pubblico amico per disputare la quindicesima gara del campionato di serie A2 contro il fanalino di coda Credit Agricole Sarzana, formazione che sta però crescendo di condizione per rimanere in categoria (foto di Mimmo Casaburi).



Nelle tre partite esterne consecutive, la Big Red Machine ha portato a dieci i punti di vantaggio sulla seconda in classifica e battendo i liguri avrebbe anche la matematica certezza di disputare in casa la bella dell’eventuale semifinale per la serie A1. I ragazzi di Massimo Mariotti, che contro il Sarzana dovrebbero superare le cento reti realizzate, puntano però alla vittoria del campionato e per festeggiare lo storico traguardo dovranno vincere sabato e una delle prossime quattro partite.

“Il divario in classifica – sottolinea il presidente Stefano Osti – non deve trarre in inganno. Il Grosseto si troverà di fronte un Sarzana che sta lottando con i denti per rimanere in categoria. Nello scorso fine settimana i liguri hanno perso di appena due reti contro Modena, dopo aver lottato alla pari per tutto il match. I nostri ragazzi avranno insomma bisogno del sostegno del loro pubblico per conquistare un’altra vittoria. Invito quindi gli appassionati a seguirci in questa partita per aiutare la squadra a proseguire questa straordinaria cavalcata”.

Capitan Gemignani ha recuperato completamente dall’influenza e sarà pronto dare il suo contribuito per le fortune della corazzata grossetana. Questi i convocati: Michael Saitta, Tommaso Bruni; Alessandro Saitta Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli.



Il programma della 17a giornata: Trissino-Estrelas Molfetta, Edilfox Grosseto-Credit Agricole Sarzana, Cremona-Pordenone, Zetamec Roller Bassano-Montecchio Precalcino, Symbol Amatori Modena-Forte dei Marmi.

La classifica: Edilfox Grosseto 40 punti; Amatori Modena 30; Cremona 27; Roller Bassano 25; Estrelas Molfetta 24; Thiene 22; Montecchio Precalcino e Trissino 21; SGS Forte dei Marmi 6; Pordenone e Sarzana 5.

Marcatori: Montivero (Modena) 38; Saavedra (Grosseto) 32; Pasquale (Trissino) 30; Pochettino (Cremona) 28; Buralli (Grosseto) 26.