Costruire un’impresa intelligente con tecnologia e competenze: se ne parla a Confindustria

GROSSETO – Un’impresa 4.0 che possa definirsi “intelligente” non può prescindere da tecnologia e competenze. Se ne parlerà lunedì 17 febbraio nella sede della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, in via Monte Rosa 196, nel corso di una giornata il cui programma prevede due appuntamenti, legati dal medesimo obiettivo.

Si comincia alle 15 con l’Open Day dedicato al corso Ifts a frequenza gratuita “Smart manufacturing developer 4.0 – Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software” realizzato da Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria, e finanziato dalla Regione Toscana.

Il coordinatore e il tutor del progetto saranno a disposizione di chi intende iscriversi – c’è tempo fino al 25 febbraio: 0564 468804, formazione@assoservizi.eu, www.assoservizi.eu/smartdeveloper/ – oppure chiedere informazioni sul percorso che prevede 800 ore di formazione (tra cui 530 in aula e 240 di stage in azienda) tra marzo e dicembre, nella sede di Assoservizi e al Polo “Manetti-Porciatti”, in modo da acquisire professionalità sempre più richieste nell’attuale mercato del lavoro. Sono 23 le aziende che si sono rese disponibili ad accogliere gli allievi (in alcuni casi più d’uno): hanno sede nelle province di Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa e Firenze e operano nei settori manifatturiero, automazione industriale, servizi Ict (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), ricerca e sviluppo, logistica.

Ogni allievo sarà affiancato da un tutor, all’insegna dell’apprendimento “on the job”. E dopo l’Open Day, alle 16.30, sempre nella sede della delegazione di Grosseto, Confindustria Toscana Sud propone una tavola rotonda sul tema “Costruire l’impresa intelligente – Tecnologia e competenze: un binomio per l’impresa 4.0″, che prende spunto dal libro “Costruire l’impresa intelligente”.

Sarà presente uno degli autori, Gualtiero Fantoni, docente associato al dipartimento di Ingegneria civile e industriale all’Università di Pisa.

Interverranno anche Silvia Fareri, data scientist al Gate Centre di Pisa (“Le competenze nel futuro”), Sabrina Nosso, coordinatrice di Assoservizi (“La formazione come leva strategica per la crescita delle persone”), e Claudio Benassi, responsabile dell’area tecnica per Assoservizi (“Tecnologie digitali per le imprese del territorio”). Sarà l’occasione anche per valutare quale sia in provincia di Grosseto l’applicazione delle buone pratiche necessarie a far diventare (e rimanere) competitive le imprese in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

«Nessun imprenditore davvero lungimirante – dice Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – può ritenersi immune dalla necessità di puntare sull’innovazione e sulle competenze, fattori decisivi per la sopravvivenza e soprattutto per lo sviluppo della propria attività. Ecco perché, tramite la nostra agenzia formativa Assoservizi, puntiamo con sempre maggiore convinzione a costruire le professionalità adeguate al mercato del lavoro attuale: il corso di formazione per tecnico di software, pronto a partire, è solo l’ultimo esempio della serie. Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata: da una parte chi mette a disposizione le proprie competenze e dall’altra chi sta cercando di capire chi siano le persone giuste per far crescere la propria impresa».