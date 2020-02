Concentramenti Under 10 e Coppa Italia femminile al campo del Golfo Rugby

GROSSETO – Si preannuncia come una bella domenica all’insegna della palla ovale quella al campo Viviana e Francesca in via Lazzeretti dove dopodomani 16 febbraio alle ore 10.30 i giovani grifoncini dell’Under 10 si incontreranno contro i loro pari età del Golfo Rugby, del Cecina e del Piombino in un concentramento. Lo spettacolo non finisce qui: si giocherà inoltre la sesta giornata di Coppa Italia femminile, con ingresso gratuito e a seguire il terzo tempo.



“Il gioco del mini rugby è molto semplice e dinamico – ha precisato la dirigenza del Grosseto Rugby – le squadre sono composte da otto giocatori, ognuna incontra tutte le altre in partite da dieci minuti; l’obiettivo di questi incontri è quello di inculcare nei ragazzi le regole base del rugby ma soprattutto i valori e le regole di comportamento come il rispetto per gli avversari e gli arbitri e il gioco di squadra. Un noto detto nel rugby cita: non c’è cosa più bella che far fare una meta al proprio compagno. Al termine della manifestazione è in programma il classico terzo tempo che coinvolgerà tutti i bambini che hanno partecipato alla competizione e gli accompagnatori, reso possibile dai volontari del Grosseto Rugby”.

Cresce sempre di più l’attività della società biancorossa che sta coinvolgendo sempre più bambini e ragazzi di diverse età. Chi è interessato a far provare questo sport ai propri figli può prendere contattare l’associazione. Gli allenamenti si tengono il mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 per le categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, mentre ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 19:30 si allenano le categorie Under 14, Under 16 e Under 18.