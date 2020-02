Campionati studenteschi, tutti i risultati degli atleti maremmani a Livorno

LIVORNO – In grande evidenza tutte le rappresentative maremmane alla finale regionale di corsa campestre dei campionati studenteschi svoltasi a Livorno, con risultati ottimali sia individuali che a squadre.

Per la categoria Allievi si riconferma in stato di grazia Zoe Orsolini dell’Isis Leopoldo II di Lorena, nuova campionessa regionale.

Fra le Cadette la squadra IC Grosseto 4 ha conquistato il primo posto e titolo regionale per il team composto da Domenichini, Domenichini e Pallari, più un quinto piazzamento per Giorgia Domenichini.



Fra i Cadetti a squadre IC Grosseto 6 Nardi, Pieri, Santilli e Rossi si piazzano al secondo posto.

Pe i Cadetti individuali Alessandro Duchini Ic grosseto 5 è quarto.

Per le Allieve la squadra del Polo Liceale “Aldi” composta da Fraquelli, Napolitano, Marzullo e Di Cosimo si piazza al secondo posto, oltre al quarto individuale di Elisa Napolitano e al quinto di Carolina Fraquelli.

Infine, la squadra degli Allievi del Polo Liceale “Aldi” formata da Repola, Moroni, Sonzogni e Golini chiude quarta.