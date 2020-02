Asilo chiuso per lavori: i bambini ricollocati in altri nidi

GROSSETO – La struttura di via Merloni, che ospita l’asilo nido Mimosa, è chiusa da ieri per interventi di ristrutturazione al pavimento nella sala d’ingresso.

I lavori andranno avanti per i prossimi 15 giorni e, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, l’amministrazione comunale si è adoperata per trovare una sistemazione temporanea ai bambini del nido Mimosa.

Così sono state individuate le strutture capaci di accogliere i piccoli, ovvero i nidi Canguro, Aquilone e Sole e, secondo il criterio del sorteggio, alla presenza dei rappresentanti dei genitori, i bambini sono stati temporaneamente assegnati negli asili disponibili.

I piccoli potranno usufruire del servizio dal 18 al 27 febbraio. Dal 2 marzo è prevista la riapertura del nido di via Merloni.

In questa fase dei lavori, anche il personale di via Merloni sarà ricollocato nei tre nidi disponibili.