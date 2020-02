Appuntamento con l’assemblea annuale Anpi: «Sarà anche l’occasione per rinnovare la tessera»

GROSSETO – “Il Direttivo della sezione Anpi “Elvio Palazzoli” Di Grosseto invita le compagne e i compagni iscritti e simpatizzanti, le amiche e gli amici, i cittadini e le cittadine, le organizzazioni democratiche e antifasciste all’assemblea annuale della sezione ai sensi dello Statuto e del Regolamento nazionale dell’Anpi che si terrà, per la ottava volta in forma pubblica, sabato 15 febbraio dalle 15 alle 18.30 nella sede della Fondazione Bianciardi in via Adda 32″. Lo scrive, in una nota, l’Anpi grossetana.

“Discuteremo – prosegue la nota – della situazione politica attuale, in particolare del rischio autoritario rappresentato dalla Lega lepenista e del movimento antifascista e antirazzista delle Sardine, che vi si oppone con il nostro appoggio. Discuteremo della costruzione dal basso dell’unità di tutti gli antifascisti e i democratici, dei compiti della nostra Associazione oggi e dell’eventuale rinnovo degli organismi dirigenti. Faremo anche il punto sul piano di lavoro svolto nel 2019 e decideremo insieme quello per il 2020″.

“Tra gli obbiettivi del 2019 – vanno avanti dall’Anpi -, siamo soddisfatti che le iscrizioni hanno superato l’obbiettivo prefissato delle 220 tessere (per la precisione 202) e che le nostre iniziative in difesa della Costituzione, in memoria dei partigiani caduti per la liberazione di Grosseto e per l’Italia repubblicana e antifascista, contro il razzismo, sono state realizzate con il fattivo contributo di molti cittadini, che vogliamo ringraziare pubblicamente, in particolare le ragazze e i ragazzi, le docenti e i docenti degli Istituti Superiori, aderenti al progetto ‘A scuola di Costituzione’, che quest’anno, grazie al patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale, si è esteso dalle scuole medie superiori a quelli inferiori”.

“L’assemblea – concludono dall’Anpi – sarà anche l’occasione per poter rinnovare la tessera”.