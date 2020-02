Al via il corso di formazione per operatori turistici finanziato dal Comune con la tassa di soggiorno

PITIGLIANO – A Pitigliano, da febbraio a marzo, prende il via un nuovo corso di formazione per operatori turistici, della durata di 10 lezioni, per un totale di 40 ore, promosso e finanziato interamente dal Comune con la tassa di soggiorno e realizzato in collaborazione con l’associazione “Futuro, commercianti, artigiani, imprenditori e professionisti”.

Il corso è gratuito. Pensato nello specifico per i gestori di strutture ricettive e operatori turistici, ristoratori e guide turistiche, è aperto a tutti i cittadini che sono interessati ad ampliare le proprie conoscenze e acquisire nuove competenze in questo settore.

“È una delle primissime azioni che il Comune di Pitigliano finanzia con la tassa di soggiorno istituita lo scorso anno – afferma il sindaco Giovanni Gentili -. Abbiamo destinato a questo importante progetto formativo circa 15mila euro spalmati in due anni, prevedendo una seconda azione formativa nel 2021″.

“L’obiettivo è quello di fornire ai nostri operatori turistici validi strumenti per crescere, perché riconosciamo l’importanza della formazione e dell’aggiornamento delle competenze, per creare una nuova cultura dell’accoglienza e fare un salto di qualità in termini di offerta turistica, non solo come singolo operatore, ma come sistema territoriale – prosegue -. La formazione è aperta a tutti i cittadini, può diventare quindi, anche l’occasione per far emergere nuove professionalità e incentivare l’iniziativa imprenditoriale, che è la linfa di un territorio vivo e dinamico”.

“È la prima volta che il Comune di Pitigliano investe in un corso di formazione specifico come questo – sottolinea l’assessore comunale alla Cultura e al Turismo Irene Lauretti – rispondendo così ad un bisogno e ad una richiesta che arriva dagli operatori turistici. Una categoria che inizia a riconoscersi come tale, che vuole crescere e progredire. E questo è senza dubbio un segnale positivo per il futuro del nostro territorio”.

Le lezioni saranno tenute dai docenti dell’azienda Franco Grasso Revenue Team, leader nel settore del revenue management alberghiero, che si occupa da oltre 15 anni di formazione e consulenza alberghiera. Il fondatore, Franco Grasso, è considerato tra i più importanti Revenue Manager d’Europa. Franco Laico, suo braccio destro, da sempre si occupa della gestione di hotel, in Italia e all’estero.

La sede scelta per il corso è l’aula Lim dell’istituto Isis Zuccarelli, via Cardella 71 a Pitigliano.

Queste le date e gli argomenti che saranno trattati nelle 10 lezioni di 4 ore ciascuna: lunedì 24 febbraio “Arte del Revenue Management”, docente Franco Laico; giovedì 27 febbraio “Segmenti di mercato e analisi storico”, docente Cristian Cese; martedì 3 Marzo “Tariffa di partenza”, docente Cristian Cese; giovedì 5 Marzo “Revenue tools I”, docente Roberto Antoniani; martedì 10 Marzo “Gestione vendita diretta e off-line”, docente Ennio Peronti; giovedì 12 Marzo “Dinamicità tariffaria”, docente Riccardo Moglioni; martedì 17 Marzo “Revenue tools II – Vendere On line”, docente Roberto Antoniani; venerdì 20 Marzo “Marketing e contenuti organici”, docente Cristiano Rivela; martedì 24 Marzo “Social”, docente Federico Olivetti; giovedì 26 Marzo “Revenue in azione”, docente Emiliano Viola.

L’attestato ufficiale di partecipazione verrà rilasciato con una frequenza minima del 75% delle ore.

La pre-iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 19 febbraio 2020 inviando una mail a futuro.associazione@gmail.com oppure contattando uno dei seguenti numeri telefonici 3289229833, 3423282955 o 3494986298.