10mila euro a Giocosport: il Comune supporta il progetto del Coni che porta lo sport nelle scuole

GROSSETO – Un contributo di 10mila euro a supporto del progetto didattico “Giocosport Sportamico 2020″.

Il Comune aderisce al programma del Coni rivolto ai bambini delle scuole primarie che prevede attività di supporto atte a favorire capacità importanti come lo sviluppo delle capacità senso-percettive, l’acquisizione di schemi motori di base, l’educazione delle capacità coordinative, la conoscenza di più discipline sportive e degli strumenti utilizzati nello svolgimento delle diverse tipologie di sport.

Gli interventi di attività ludico motoria del progetto si svolgeranno nelle seguenti scuole comunali: via Corelli, via Scansanese, Marina di Grosseto, Rispescia, via Mazzini, via Anco Marzio, Roselle, via Sicilia, via Jugoslavia, via Einaudi, via Giotto, via De Amicis, via Rovetta, Braccagni, via Montebianco, Istia d’Ombrone.

Le politiche messe in atto dall’amministrazione e dall’assessorato allo Sport riconoscono l’importante valore educativo e sociale legato alle attività sportive, sostenendo in maniera concreta progetti come “Sportamico” che hanno il merito di diffondere tra i ragazzi i principi dell’onestà, dell’impegno e del lavoro di squadra, fondamentali nelle discipline sportive.