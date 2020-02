GROSSETO – L’asilo nido comunale la Mimosa, in via Merloni. Resterà chiuso almeno sino al 25 febbraio. I genitori sono stati avvisati ieri pomeriggio. «Ci hanno detto che c’è stato un cedimento strutturale che ha interessato il pavimento della sala grande, quella comune – racconta una mamma – di accoglienza dei bimbi. Sotto ci sarebbe un vuoto di 15 centimetri. E che c’è bisogno di un intervento importante».

Ieri le famiglie sono andate a prendere i bambini e non è stato comunicato nulla all’uscita. Ma stamattina alla porta dell’asilo, come si vede nella foto, è stato affisso un foglio con la scritta: “attenzione domani (oggi per chi legge, ndr) il nido rimarrà chiuso per verifiche strutturali”.

Da quello che è possibile osservare dall’esterno sembra ci sia effettivamente un problema nel pavimento dell’edificio che accoglie l’asilo di via Merloni, zona Gorarella. «Ci hanno detto che questo pavimento ha sempre avuto dei problemi, perché non fare le verifiche in estate, quando la struttura è chiusa?» chiede una mamma.

«La comunicazione è stata fatta alle rappresentanti di classe che poi hanno passato l’informazione ai genitori. Ma non ci hanno offerto alternative per i bambini. Molti lavorano, come dovremmo fare? Qui si parla di 58 famiglie, 12 piccoli, 21 medi, 25 grandi. Tra l’altro ci è stata paventata la possibilità che i lavori proseguano sino al 4 marzo addirittura. Non era meglio fare i controlli prima e magari i lavori?».