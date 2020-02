Un successo e una sconfitta per gli Under 12 della Legione del Tirreno

SCARLINO – Buona prestazione per la Legione del Tirreno Under 12, frutto della franchigia tra Golfo Rugby e Rufus San Vincenzo, che domenica ha partecipato ad un torneo giovanile a Lucca. I legionari hanno battuto il Lucca sul loro campo e poi hanno invece perso contro il Cus Pisa e la franchigia tra Etruschi e Versilia. Soddisfatto l’allenatore Niccolò Piazzi che sottolinea come la squadra stia continuando a crescere.