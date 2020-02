Prima Divisione, uscito il calendario dei playoff con la Gea debuttante all’Elba

GROSSETO – Il comitato regionale della Fip ha ufficializzato il calendario della prima fase dei playoff di Prima divisione di basket che vedrà impegnata anche la Gea Grosseto, vincitrice della regular season nel girone A, con dieci successi e due sconfitte. I biancorossi grossetani allenati da Alessandro Goiorani, esordiranno, proprio come in campionato, a Portoferraio, sul parquet della Pallacanestro Elba, domenica 23 febbraio alle 17,30.

Santolamazza e compagni sono stati inseriti in un girone che comprende anche la seconda, terza e quarta classificata del girone C, Basket Certaldo (la formazione sulla carta più pericolosa, capace di mettere al tappeto anche la regine Vicopisano), Pall. Colle e Empoli Basketball. Completano il raggruppamento Donoratico (9-3) e Pall. Elba (7-5), che si sono piazzate alle spalle dei grossetani.

«La squadra – sottolinea Coach Goiorani – è motivata e in buona condizione. L’obiettivo sarà centrare uno dei due posti che garantiscono l’accesso alle fasi finali».



Il calendario completo

ANDATA

23 febbraio (17,30) Pall. Elba-Gea

3 marzo (21) Gea-Basket Certaldo

10 marzo (21) Gea-Empoli Basketball

17 marzo (21) Pall. Colle-Gea

20 marzo (21) Gea-Cavallino Matto Donoratico

RITORNO

29 marzo (15,30) Gea-Pall. Elba

5 aprile (18) Basket Certaldo-Gea

16 aprile (21,15) Empoli Basketball-Gea

24 aprile (21) Gea-Pall. Colle

7 maggio (21,15) Cavallino Matto Donoratico-Gea