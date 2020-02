GROSSETO – Partono oggi i lavori per la sistemazione del pavimento nella sala d’ingresso nell’asilo nido comunale Mimosa di via Merloni. I lavori si sono resi necessari, dopo le verifiche dei tecnici, contattati ieri dal personale della stessa struttura.

A causa di una cosiddetta ‘dilatazione termica’, una porzione del massetto ha infatti presentato una sconnessione, per la quale si è reso necessario un intervento di riqualificazione del pavimento.

Per questo motivo l’asilo rimarrà chiuso da oggi e fino al 28 febbraio. Il servizio è previsto che riprenderà da lunedì 2 marzo. Alle famiglie dei bambini iscritti nella struttura sarà ridotta del 50 per cento la tariffa della mensilità in corso.