Paese al buio, Enel: «Servizio ripristinato, domani nuovi lavori»

ROCCASTRADA – “In riferimento all’articolo Paese al buio: «Succede continuamente. I ragazzi si fanno luce con le torce dei telefoni», Enel X, che gestisce il servizio di pubblica illuminazione, informa che per quanto riguarda il problema specifico ad un impianto sono in corso le attività per l’esecuzione della parte finale dell’intervento di sostituzione delle componenti elettriche danneggiate”. Lo scrive, in una nota, il gestore.

“I tecnici di Enel X sono già intervenuti ripristinando il servizio con una soluzione provvisoria, ma il disservizio ha interessato anche un tratto di cavo nei pressi del gruppo di misura dell’illuminazione pubblica collegato alla linea di bassa tensione della rete elettrica – prosegue la nota -: domani mattina è già in programma l’intervento congiunto con E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, grazie ad un breve ‘fuori servizio programmato’, consentirà di rinnovare l’apparecchiatura e ripristinare il normale assetto degli impianti”.

“Per quanto riguarda il contesto generale – conclude -, Enel X informa di aver già installato un nuovo interruttore magnetotermico, ottimizzando la continuità del servizio e risolvendo così il problema in centro storico”.