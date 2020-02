Le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno brillano al campionato Csen

PAGANICO – Presente anche la Polisportiva Barbanella Uno alla prima prova del Campionato Regionale Csen di ginnastica artistica con ben 67 atlete, in rappresentanza dei vari livelli di competizione. Tutte le giovani ginnaste, molte delle quali alle prime esperienze agonistiche, hanno affrontato le gare con impegno e determinazione e alla fine i risultati sono stati molto soddisfacenti.



Nella gara Cup individuale categoria Allieve A, Rachele Agresti ha conquistato il 1° gradino del podio, seguita dalla compagna di squadra Alice Frosi, seconda classificata.

Nella categoria Allieve B, primo posto per Greta Conti, seguita da Ginevra Chechi, seconda.

Nella Categoria Junior A Manuela Colletti è salita sul 3° gradino del podio.

Nella Cup a squadre categoria Junior A, primo posto per la squadra composta da Matilde Cosimi, Irene Guidarini, Melania Santini, Ambra Conti e Matilde Bentivoglio, mentre nella categoria Junior B, Irene Incampo, Giorgia Gerbino, Aurora Perini e Caterina Barbaneri si sono classificate al secondo.

Nel campionato Power categoria Esordienti, la piccola Petra Parmesani, 7 anni, ha conquistato il primo gradino del podio.



Primo posto assoluto su circa 80 atlete partecipanti anche per Greta Burgassi, 8 anni, nella categoria Allieve.

Nella categoria Junior, secondo piazzamento assoluto per Caterina Machetti e terzo per Carlotta Guerrini.

Grande soddisfazione da parte di tutto lo staff della Poliportiva. “Preparare settanta bimbe per fare una gara tutte lo stesso giorno – hanno detto i dirigenti della società – richiede una grande organizzazione e un grande impegno, per cui i complimenti oltre che alle atlete vanno sicuramente alle loro insegnanti che hanno lavorato al loro fianco con tanta passione: Claudia Salvadore, Serena Sabato, Azzurra Terminali, Martina Pecci e Isabella Formicola”.