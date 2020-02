Le atlete dell’Artistica Grosseto dettano legge alla prima prova individuale Uisp

ROSIGNANO – Tanti bei risultati per le ginnaste della società Artistica Grosseto, nella prima prova individuale Uisp a Rosignano. Sono scese in pedana le categorie prima e seconda di Allieve, Juniores e Senior per la sezione ritmica.

Per la prima categoria Allieve, primo posto nel corpo libero per Stefania Sachse Meyer, terzo piazzamento nel cerchio e quarto con le clavette e per Marta Ciccone e quarto posto per Viola Festelli nel cerchio. Fra le Juniores Ambra Allegro è arrivata prima nel cerchio e quinta nella prova col nastro; due bei primi posti per Sara Caselli nella palla e nelle clavette; terzo gradino del podio per Linda Tassi nella fune e sesto piazzamento per Federica L’Anna nella specialità cerchio.

Applausi anche per le atlete della seconda categoria. Fra le Allievi giornata stellare per Maria Sole Giannini Casini, prima nella classifica generale e nell’esercizio con la palla e seconda nel corpo libero. Fra le Juniores infine, secondo posto nella classifica generale per Ida Barbato che ha anche sbaragliato tutte le rivali nella palla e nelle clavette, regalandosi due splendidi primi posti; una buona terza piazza nelle clavette per Matilde Ciccone, che si è anche classificata ottava nella palla.

“Come apertura della stagione di gare non poteva andare meglio” ha commentato soddisfatta la dirigenza grossetana.