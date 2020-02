Il Ministero premia il Parco Arcipelago Toscano per l’impegno nella conservazione della biodiversità

ROMA – Lo scorso 6 febbraio a Roma Carlo Zaghi, da poco insediato come nuovo direttore generale per il Patrimonio naturalistico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ha premiato il Parco nazionale Arcipelago Toscano e il Parco nazionale del Circeo come parchi virtuosi con una somma di circa 30mila euro ciascuno per aver attuato progetti importanti per la conservazione della biodiversità, coordinandoli in qualità di capofila e assicurando il pieno rispetto delle tempistiche del cronoprogramma assegnato ed essendosi registrato un efficace raggiungimento dei risultati sugli obiettivi posti con i progetti definiti nelle azioni delle direttive.

In particolare, l’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, in qualità di capofila, si è distinto per l’azione “Insetti di valore conservazionistico: presenza, status e interazione con specie di fitopatogeni”, realizzando tra l’altro un intervento presso il percorso didattico Santuario delle Farfalle di San Piero, nel Comune di Campo dell’Elba.

“Un riconoscimento a livello nazionale per le buone pratiche nella ricerca e nella tutela delle risorse naturali – ha detto il presidente del Parco Giampiero Sammuri – che ripaga il nostro impegno nelle attività di conservazione della natura e di perseguimento degli obiettivi dell’Agenza 2030 e della Strategia nazionale per la biodiversità.”