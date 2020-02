FOLLONICA – Un’altra settimana ricca di iniziative per il Carnevale di Follonica 2020 che domenica 16 febbraio dalle 14.30 manderà in scena la terza sfilata dei carri e delle mascherate, sotto gli occhi della Giuria tecnica che sarà chiamata ad esprimere le valutazioni per la proclamazione dei vincitori.

I verdetti si conosceranno solamente al termine dell’ultima sfilata, domenica 23 febbraio. Nel frattempo una elezione è già avvenuta, ed è stata quella della reginetta del Carnevale follonichese, Arianna Toth, con la quale il Rione “167 Ovest Campi alti al mare” ha portato a casa una nuova vittoria.

Nel corso mascherato di domenica 16 febbraio, si esibirà la Show Band Angiolo del Bravo di San Miniato. Ma oltre alla sfilata dei carri, clou dell’intera manifestazione, tanti gli eventi collaterali organizzati.

Venerdì 14 alle 21 al centro Auser i 3 saggi si svolgerà l’11esimo torneo di carnevale di Burraco organizzato da Asd Burraco Follonica in collaborazione con “Burraco La Pineta”.

Sabato 15 febbraio dalle 16, torna al Bricolarge il Carnevale dei bambini, con animazione e buffet per i più piccoli. E da sabato pomeriggio al Casello Idraulico ( via Roma) aprirà la Mostra delle opere in cartapesta della Scuola Carnevale di Follonica, delle scuole elementari Buozzi e della scuola I Melograni, a cura di Piervittorio Cacialli, Franca Segnini e Stefano Barbi: saranno esposti anche vestiti delle reginette delle vecchie edizioni ed alcune maschere e quadri di Martina Bernini.

Nella mattinata di Domenica 16, nel mare del Golfo si svolgerà il “5° torneo di Carnevale di vela” per le classi Optimist, Laser ed Rs Feva, a cura della Lni Follonica (Pratoranieri).

E per finire, sabato 15 e domenica 16 in via Roma e in piazza Sivieri dalle 10 alle 20 il Centro Commerciale Naturale “La Dolce Vita” organizza ” Lo Sbaracco di Carnevale”.