Autovelox, tutte le postazioni in Maremma sino al 16 febbraio

GROSSETO – I controlli con Autovelox si sono ampliati anche alla Senese nel tratto sino al confine con la provincia di Siena.

Questi si aggiungono a quanto stabilito nell’ambito del gruppo di lavoro che sta operando al progetto operativo “Sicurezza stradale” previsto dal Patto per la Sicurezza e sottoscritto tra la Prefettura, la Regione Toscana, l’Amministrazione provinciale e i Comuni di Grosseto, Follonica, Orbetello e Monte Argentario.

Ecco il calendario dei servizi previsti nella settimana dal 10 al 16 febbraio:

Aurelia Follonica-Grosseto sud

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO LUNEDI’ Polizia Municipale Gavorrano – Dir. Sud 09,00 – 12,00 MERCOLEDI’ Polizia Municipale Follonica – Dir. Nord 09,00 – 19,20 VENERDI’ Polizia Municipale Scarlino – Dir. Nord/Sud 09,00-12,00/14,00-17,00 DOMENICA Polizia Municipale Follonica – Dir. Nord 09,00 – 19,20

.Aurelia: tratto Grosseto sud Chiarone di Capalbio

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO LUNEDI’ Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord 08,00 – 19,00 MARTEDI’ Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud 08,00 – 19,00 MERCOLEDI’ Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud 08,00 – 19,00 GIOVEDI’ Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord Polizia Provinciale Grosseto – Dir. Nord 13,30 – 19,00 08,00 – 13,00 VENERDI’ Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud 08,00 – 19,00 08,00 – 19,00 SABATO Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud Polizia Municipale Capalbio – Dir. Nord Polizia Municipale Magliano in Toscana – Dir. Nord 08,00 – 19,00 11,00 – 14,30 08,30 – 10,30 DOMENICA Polizia Provinciale Grosseto – Dir. Nord 08,00 – 13,00

.Senese (Grosseto-Petriolo)

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO LUNEDI’ Polizia Municipale Campagnatico 07,30 – 13,00 MARTEDI’ Polizia Stradale Grosseto 07,00 – 13,00 GIOVEDI’ Polizia Municipale Campagnatico 07,30 – 13,00 SABATO Polizia Stradale Grosseto 07,00 – 13,00 DOMENICA Polizia Stradale Grosseto 07,00 – 19,00

La Prefettura ricorda inoltre le sanzioni che vengono comminate a chi incorre nella violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada: superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168; superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674; superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 821 a euro 3.287. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Tutte le predette sanzioni sono aumentate di un terzo, secondo quanto previsto dall’art. 195 del Codice della Strada, se vengono commesse in orario notturno, dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.