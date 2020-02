A Marina di Grosseto attività ludico motoria gratuita per bambini: i corsi da marzo

MARINA DI GROSSETO – Partirà a marzo il primo progetto educativo a Marina di Grosseto targato Csen. E’ al via infatti il nuovo corso gratuito per bambini (dai 6 agli 11 anni) che vogliono avvicinarsi all’attività fisica. Esercizio fisico, ginnastica, attività ludico motoria, divertimento: sono questi gli ingredienti del progetto voluto dal comitato Csen di Grosseto che, dal 2 marzo, nella palestra comunale di Marina di Grosseto prenderà il via.

“Avviare i bambini piccoli ad una qualche forma di attività ludico motoria è senza dubbio un’ottima mossa che si tradurrà in una serie di benefici immediati e a lungo termine per la loro salute e il loro sviluppo armonioso – spiega Alessio Pernazza, presidente Csen Grosseto – La ginnastica, infatti, modulata in base all’età dei bimbi, quindi sorvegliata e guidata da un istruttore professionista, apporta molteplici vantaggi sul piano fisico. Favorisce un corretto sviluppo dello scheletro e previene difetti di postura arrivando persino a correggere o attenuare malformazioni. Inoltre previene l’aumento di peso tipico dell’età pre-puberale che colpisce molti nostri bimbi sedentari”. Giocando in gruppo in attività divertenti ma sorvegliate, con regole precise, i bimbi invece imparano a controllarsi e a rispettare gli altri, hanno la possibilità di instaurare rapporti di amicizia “sani” e di “sfogare” le energie accumulate. L’iscrizione dei bambini alla palestra è gratuita. Per informazioni è possibile chiamare il numero 346.8015084 o 0564.458217.