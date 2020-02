A Braccagni le vie Aurelia nord e sud cambiano nome: saranno dedicate a due grandi donne

BRACCAGNI – Le strade di Braccagni (Grosseto) porteranno il nome di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia e Maria Alessandra Barbantini.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Toponomastica, ha deliberato la ridenominazione di via Aurelia sud e via Aurelia nord a Braccagni: diventeranno via Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata, e via Maria Alessandra Barbantini, questore di Grosseto.

“Sia per quanto riguarda via Aurelia Sud sia per via Aurelia Nord – si legge nell’atto – la denominazione risulta duplicata in quanto attribuita a due diverse vie di circolazione situate una in località Braccagni e l’altra a Grosseto. Per questo la giunta ha deciso di ridenominare le due aree localizzate nella frazione cui sono associati i codici 3557 e 3554″.

Via Aurelia Sud a Braccagni diventa quindi via Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, specificando che l’area di circolazione ha inizio dall’intersezione con il viale dei Garibaldini e prosegue in direzione Sud per 360 metri, cioè fino al limite del centro abitato.

Mentre via Aurelia Nord a Braccagni diventa via Maria Alessandra Barbantini specificando che l’area di circolazione ha inizio dall’intersezione con viale dei Garibaldini e prosegue in direzione Nord fino a metri 50 dall’intersezione tra la strada provinciale 152 Vecchia Aurelia e la strada dei Pupilli.

L’amministrazione procederà con tutti i provvedimenti del caso, riassegnando, dove necessario, i toponomi e i numeri civici agli accessi presenti nelle aree di circolazione.