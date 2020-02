ULTIM’ORA – Incidente in città: arriva la Municipale, vigile aggredito finisce in ospedale

GROSSETO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via dei Mille a Grosseto.

All’arrivo della Polizia Municipale, che come spesso accade si occupa di stabilire la dinamica dell’incidente, uno dei vigili in servizio è stato aggredito da una delle persone coinvolte nello scontro (foto di repertorio).

Secondo le prime notizie, che sono in attesa di aggiornamento, l’agente ha subito delle ferite al volto ed è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

(notizia in aggiornamento)