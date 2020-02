Ultimo round del campionato invernale di mountain bike con il Trofeo Valle

FOLLONICA – Il trofeo Valle conclude, domenica 16 febbraio, il campionato d’inverno mountain bike Uisp. La sesta tappa, in programma a Follonica, è l’ultimo appuntamento con la rassegna ciclistica amatoriale che ha avuto un ottimo successo di partecipanti con le tappe di Cala Violina, Grosseto, Scarlino, Montemassi e Monte Argentario. Il ritrovo sarà alle 7,40 alla piscina comunale di via Sanzio, con partenza alle 10 (il via alle e-bike alle 9,50).

Il percorso prevede due giri di un circuito: complessivamente 25 chilometri con 650 metri di dislivello. Premiazioni ai primi tre di ogni categoria: al termine della prova saranno consegnate anche le maglie ai vincitori del circuito. In caso di assenza, anche dei vincitori, i premi (maglie comprese) andranno a chi segue in classifica. Per informazioni 3383598217.