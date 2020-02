FOLLONICA – Tre giorni di gastronomia e artigianato dal mondo. Tre giorni del mercato più colorato dell’anno. A Follonica il 20, 21 e 22 marzo, tra viale Italia e piazza XXV aprile si svolgerà il consueto mercato europeo organizzato ogni anno da Ascom Confcommercio.

Il mercato si terrà durante il primo fine settimana di primavera (venerdì, sabato e domenica), e come sempre resterà aperto dalle 9 alle 24 per consentire ai visitatori, follonichesi e non solo, di girare tra le bancarelle e magari concedersi uno spuntino tra le cucine del mondo presenti tra gli stand.